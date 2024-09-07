Трубин: Мы уже были фаворитами на Евро. В Лиге наций у всех шансы 50:50

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о соперниках по группе в Лиге наций, где нашими соперниками будут Албания, Чехия и Грузия.

– Сборная стартует в Лиге наций. В нашей группе все играли на Евро. Это равная группа или, может быть, мы фавориты?

– Мы уже были фаворитами на Евро. Все команды очень хорошего уровня, тем более, это матчи сборных, поэтому я считаю, что у всех шансы 50 на 50.

– У сборной Румынии, кстати, как и нашего нынешнего соперника Албании, тоже было много игроков из итальянского чемпионата. Это похожие по своей игре команды?

– Считаю, что нет. У каждой команды есть свой какой-то индивидуальный стиль игры, поэтому нет, я считаю, двух сборных, которые играют одинаково.

– Албания на Евро в этом году забила самый быстрый гол в истории ЧЕ. Мы в последнее время тяжело начинаем игры, тяжело входим в игру. Это не станет проблемой?

– Посмотрим, но все зависит от нас. Если мы дадим эту возможность, то, конечно, они будут использовать это. Этот мяч был забит с аута Италии, поэтому они воспользовались ошибкой, и так был забит мяч.

– У Албании будут отсутствовать лидеры – Гимшити и Броя. Это нам поможет?

– Я считаю, что на уровне сборных каждый игрок может заменить каждого, потому что собраны самые лучшие представители. Поэтому, возможно, этих игроков и не будет, но будут другие, которые будут очень настроены на эту игру. Поэтому будет тяжелый и, думаю, отличный для болельщиков поединок.