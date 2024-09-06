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Вирт: Украина - фаворит. Албания для нас - удобный соперник

Национальная сборная Украины

В субботу наша сборная начнет новый цикл в Лиге наций

Вирт: Украина - фаворит. Албания для нас - удобный соперник

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором наша команда в Чехии сыграет с Албанией.

"После неудачи на Евро-2024 украинской сборной надо доказывать, что в Германии имел место досадный сбой, что она и в дальнейшем остается среди лучших команд континента. И Лига наций для этого – прекрасная возможность. Я убежден, что была проведена работа над ошибками, что с ментальностью проблем не возникнет и главное, что мы не будем делить соперников на конкурентоспособных и проходных.

Что же касается завтрашнего поединка, то считаю украинцев фаворитами, хотя в Праге можно ожидать острого соперничества характеров. Все же, у нас более сбалансированный состав и это поможет победить с преимуществом в один мяч. К тому же, албанцы являются для сборной Украины – удобным оппонентом.

Всех ли сильнейших вызвал рулевой Сергей Ребров? Пожалуй, каждый из болельщиков назвал бы еще нескольких футболистов, которые, по его мнению, усилили бы сборную. Я этого делать не буду. Это выбор главного тренера, ему отвечать за результат, тем более, что он приглашал исполнителей под свои игровые схемы.

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Будет ли ощущаться отсутствие травмированного Артема Довбика? Думаю, что да, это качественный нападающий, хотя и зависимый от партнеров. Остается надеяться, что он поможет уже в октябрьских матчах. А в сентябре будем ждать результативной игры от Романа Яремчука и Владислава Ваната, у которых есть шанс укрепить свои позиции в главной команде страны", - сказал Вирт.

Напомним, что матч Украина – Албания состоится 7 сентября и начнется в 21:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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