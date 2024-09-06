  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Я бы с удовольствием довызвал футболистов на замену Довбику, но не было времени
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Я бы с удовольствием довызвал футболистов на замену Довбику, но не было времени

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пресс-конференция наставника сборной Украины перед матчем с Албанией

Ребров: Я бы с удовольствием довызвал футболистов на замену Довбику, но не было времени

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров накануне поединка Лиги наций-2024/2025 с командой Албании пообщался с представителями СМИ.

- Почему так мало изменений в составе сборной Украины? Среди дебютантов - только Владислав Кабаев.

- Если вы смотрели Евро, то у нас была самая молодая команда на турнире. Для нас очень важно сохранить баланс, который есть между возрастными и молодыми игроками. Я верю в этих футболистов, команду. Поверьте, на следующие матчи будут изменения, будем просматривать других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы просматриваем многих кандидатов.

- Какая кадровая ситуация в команде?

- К сожалению, есть повреждения. Денис Попов не приехал в лагерь сборной. Артем Довбик уехал лечиться в свой клуб, он не будет готов даже ко второму матчу. Еще есть микроповреждения, но у нас есть время, поэтому завтра примем решение.

- С чем связано решение не довызывать игроков из резервного списка?

- Довбик приехал в сборную, у него были улучшения. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он поехал в Рим только вчера. А для того, чтобы вызвать игроков из резервного списка, надо получить разрешение на выезд, что сейчас не так просто сделать. К сожалению, не было времени, но я бы с удовольствием довызвал футболистов из резервного списка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Чувствуете ли вы гостеприимство и поддержку со стороны Чехии?

- Мы уже второй раз здесь играем, проводим сборы. Мы чувствуем, насколько Чехия нас поддерживает не только словами, а действиями. Мы видим позицию относительно войны в Украине, что для нас очень важно. Нам будет очень приятно сыграть здесь уже через несколько дней против Чехии. Уверен, атмосфера на трибунах будет фантастической.

Читайте такжеUA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Албания

- Какой поддержки вы ожидаете завтра, учитывая, что многие украинцы проживают в Чехии?

- В любом случае, трудно уже более двух лет проводить матчи за пределами Украины, не иметь этой поддержки. Потому что, когда ты играешь дома - это совсем другое ощущение. Я помню, как в молодости наслаждался игрой для своих болельщиков. Мы уже играли в Польше, Германии, Чехии - везде мы чувствуем поддержку. Не только от украинцев за рубежом, но и от других людей, которые поддерживают нашу страну. Мы надеемся, что завтра на стадион придут болельщики и будут нас поддерживать. Но все мы также ожидаем тот момент, когда Украина победит в этой войне, весь мир будет праздновать нашу победу и возвращение украинского футбола домой.

По теме
yellow-arrow
Александр Севидов: Все понимают, что Сидорчук не будет играть за сборную, но его вызвали
yellow-arrow
Тренер Албании Силвиньо: Евро - это самый высокий уровень. Лига наций, конечно, другой турнир
yellow-arrow
Яремчук: Мое тело дает мне понять, что я нахожусь в неплохих кондициях
Сергей Ребров Украина Албания
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 21:12
Я б із задоволенням набил бы тебе морду. Приезжай предатель завтра в 7 к аэропорту!
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 21:12
Я б із задоволенням набил бы тебе морду. Приезжай предатель завтра в 7 к аэропорту!
Ответить
0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 21:36
..гомосєк заднєпривідний.... аеропорт бєлгорода наші славні ЗСУ перетворили в аргамендон... ... ти краще приїдь в управління СБУ в Харківській області - там "наб'єш шо небуть" а потім даси показання по наведенню ракет на Харків...
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости