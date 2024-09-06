Ребров: Я бы с удовольствием довызвал футболистов на замену Довбику, но не было времени

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров накануне поединка Лиги наций-2024/2025 с командой Албании пообщался с представителями СМИ.

- Почему так мало изменений в составе сборной Украины? Среди дебютантов - только Владислав Кабаев.

- Если вы смотрели Евро, то у нас была самая молодая команда на турнире. Для нас очень важно сохранить баланс, который есть между возрастными и молодыми игроками. Я верю в этих футболистов, команду. Поверьте, на следующие матчи будут изменения, будем просматривать других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы просматриваем многих кандидатов.

- Какая кадровая ситуация в команде?

- К сожалению, есть повреждения. Денис Попов не приехал в лагерь сборной. Артем Довбик уехал лечиться в свой клуб, он не будет готов даже ко второму матчу. Еще есть микроповреждения, но у нас есть время, поэтому завтра примем решение.

- С чем связано решение не довызывать игроков из резервного списка?

- Довбик приехал в сборную, у него были улучшения. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он поехал в Рим только вчера. А для того, чтобы вызвать игроков из резервного списка, надо получить разрешение на выезд, что сейчас не так просто сделать. К сожалению, не было времени, но я бы с удовольствием довызвал футболистов из резервного списка.

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- Чувствуете ли вы гостеприимство и поддержку со стороны Чехии?

- Мы уже второй раз здесь играем, проводим сборы. Мы чувствуем, насколько Чехия нас поддерживает не только словами, а действиями. Мы видим позицию относительно войны в Украине, что для нас очень важно. Нам будет очень приятно сыграть здесь уже через несколько дней против Чехии. Уверен, атмосфера на трибунах будет фантастической.

- Какой поддержки вы ожидаете завтра, учитывая, что многие украинцы проживают в Чехии?

- В любом случае, трудно уже более двух лет проводить матчи за пределами Украины, не иметь этой поддержки. Потому что, когда ты играешь дома - это совсем другое ощущение. Я помню, как в молодости наслаждался игрой для своих болельщиков. Мы уже играли в Польше, Германии, Чехии - везде мы чувствуем поддержку. Не только от украинцев за рубежом, но и от других людей, которые поддерживают нашу страну. Мы надеемся, что завтра на стадион придут болельщики и будут нас поддерживать. Но все мы также ожидаем тот момент, когда Украина победит в этой войне, весь мир будет праздновать нашу победу и возвращение украинского футбола домой.