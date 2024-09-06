Тренер Албании Силвиньо: Евро - это самый высокий уровень. Лига наций, конечно, другой турнир

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Я очень высокого мнения о сборной Украины и ее главном тренере Сергее Реброве. В каждой линии этой команды есть сильные исполнители. Причем они обладают великолепными физическими и техническими характеристиками. Судаков, Цыганков... У соперника очень много классных футболистов. Нас ожидает крайне тяжелый поединок. Повторюсь, сборная Украины очень хорошо сбалансирована - как физически, так и технически.

Должен сказать, что из нашей группы на Евро выступали не только Украина и Албания, но и Грузия с Чехией. Наш квартет очень серьезный. Когда ты играешь на Евро - это самый высокий уровень. Игроки показывают свой максимум. Лига наций, конечно, другой турнир. Но, несмотря на тяжелое для наших футболистов лето, мы постараемся хорошо выступить в этом турнире", - отметил Силвиньо.