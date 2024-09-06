Яремчук: Мое тело дает мне понять, что я нахожусь в неплохих кондициях

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Албанией, который состоится 7 сентября и начнется в 21:45.

— Чувствуете ли вы гостеприимство и поддержку со стороны Чехии?

— Для нас большое удовольствие находиться здесь, мы действительно чувствуем поддержку чехов, видим, какую позицию они выражают. Спасибо им за это. Надеюсь, что завтра на трибунах чехи также нас поддержат, и будет хорошая атмосфера.

- Это первый сбор национальной команды после Евро. Или игроки пообщались между собой и сделали выводы?

– Мы довольно часто общаемся, не только в команде. Мы понимаем, что, возможно, не полностью показали наш потенциал, но мы набрали четыре очка, что является лучшим результатом сборной на чемпионатах Европы. Конечно, в матче с румынами мы показали не то, что хотели, не тот уровень игры. Но в следующих поединках мы показали, что у нас действительно большой потенциал. Надеюсь, завтра как минимум не повторится ситуация матча с румынами. У нас достаточно молодая команда, ребята учатся на ошибках. Надеюсь, что команда подойдет с высокой ответственностью к игре и покажет свой потенциал.

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– Вы перешли в "Олимпиакос". Как проходит ваша адаптация? Насколько вы готовы помочь завтра сборной Украины?

– Конечно, первые месяцы в новой команде всегда даются сложно. Но меня хорошо приняли, я хорошо себя чувствую. Можно сказать, что мое тело дает мне понять, что я нахожусь в неплохих кондициях. Завтра я, как и все ребята, стараюсь выложиться на сто процентов, чтобы доставить радость украинцам и получить три очка. Сейчас фокус на сборной Украины, а про "Олимпиакос" я буду говорить, когда вернусь в клуб.