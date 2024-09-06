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Мудрик пропустил предматчевую тренировку перед поединком ЛН с Албанией

Национальная сборная Украины

Информации о травме вингера не было

Мудрик пропустил предматчевую тренировку перед поединком ЛН с Албанией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик отсутствовал на открытой тренировке команды перед матчем Лиги наций со сборной Албании, сообщает Трибуна.

Информации о травме игрока не было, хотя главный тренер команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что у некоторых игроков есть микроповреждения.

Ранее стало известно, что из-за травмы не сыграют защитник Денис Попов и нападающий Артем Довбик.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября. Начало в 21.45 по киевскому времени.

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Украина Албания Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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