Мудрик пропустил предматчевую тренировку перед поединком ЛН с Албанией

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик отсутствовал на открытой тренировке команды перед матчем Лиги наций со сборной Албании, сообщает Трибуна.

Информации о травме игрока не было, хотя главный тренер команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что у некоторых игроков есть микроповреждения.

Ранее стало известно, что из-за травмы не сыграют защитник Денис Попов и нападающий Артем Довбик.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября. Начало в 21.45 по киевскому времени.