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Мудрик пропустил предматчевую тренировку перед поединком ЛН с Албанией
Информации о травме вингера не было
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник
Информации о травме игрока не было, хотя главный тренер команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что у некоторых игроков есть микроповреждения.
Ранее стало известно, что из-за травмы не сыграют защитник Денис Попов и нападающий Артем Довбик.
Матч Украина – Албания состоится 7 сентября. Начало в 21.45 по киевскому времени.
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