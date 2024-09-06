Александр Севидов: Все понимают, что Сидорчук не будет играть за сборную, но его вызвали

Известный тренер Александр Севидов, а ныне футбольный эксперт, накануне старта Лиги наций поделился с UA-Футбол мнением об игре сборной Украины в предстоящем поединке с командной Албании.

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- Чтобы смотреть в будущее, нужно проанализировать прошедшее. Как вы оцените выступление сборной в финальной стадии чемпионата Европы? Ожидали многое – но по факту... Это провал?

- На этот вопрос ответил главный тренер сборной. Он же сказал: "Сейчас накануне старта Лиги наций нужно реабилитироваться за чемпионат Европы". Может, был и не провал, но считать неудачным выступление сборной – это факт.

- По потенциалу сборная Украины считалась фаворитом на выход из группы.

- Конечно же. И в первой же игре проигрыш румынам. Не надо делать скидку на первый поединок. Что, мы не знали, что у нас всего три матча? Некоторые специалисты говорили о неожиданном поражении от сборной Румынии. Как это неожиданно! Не хватило характера, не проявили спортивной злости, такое впечатление, что мы оказались не готовы к такому повороту событий. Игру с румынами нужно вычеркнуть из истории нашего футбола.

- Можно констатировать, что проиграли очень хорошей команде, которая ни в чем не уступала нашей сборной. А в некоторых компонентах, таких как желание победить, у соперника мотивация оказалась выше. И тут нет никакой неожиданности.

- Если сборная хотела выйти из группы, то нельзя было проигрывать, какая бы ни была игра: первая, вторая или третья. Я считаю, что мы выступили хуже своих возможностей на чемпионате Европы.

- В субботу уже для нашей сборной стартует Лига наций. Нас ждет встреча с крепкой командой Албании, также участником финального этапа чемпионата Европы.

- Из чего мы исходим, что многие наши футболисты играют в зарубежных чемпионатах: Англии, Италии, Испании. Поэтому, мы вправе рассчитывать на хороший результат. Да, Албания – крепкая команда, сейчас нет уже проходных игр и соперников. Но если подходить с опаской к сборной Албании, то на что мы можем в дальнейшем рассчитывать? Это не чемпионат Европы – это Лига наций, где нет такого напряжения. Даже Ребров говорит: "Мы попали на Евро-2024 благодаря Лиги наций. И ребята это понимают. Даже вопреки тому, что эти матчи больше товарищеские, через них можно попасть на чемпионат мира". Мое мнение, мы по потенциалу сильнее, поэтому должны выигрывать такие матчи.

- Немного удивляет состав сборной. Хорошо проявил себя Михавко из "Динамо" в матчах Лиги чемпионов, но его даже нет в резервном составе. Зато есть Бондарь из "Шахтера", который не тянет на уровень сборной. Это мое мнение. Что можете сказать по этому поводу вы?

- Я бы даже говорили не о Бондаре, играющем за "Шахтер" нестабильно, а о другой фамилии – Таловеров. Он играет, а временами не играет, не в самом сильном чемпионате Австрии. Мы говорим о качестве футболиста. И если бы Михавко вызвали в сборную, то дали бы ему сильный толчок в плане развития. Он заслужил быть в рядах сборной, у него есть много хороших качеств. Не говорю, что сразу в основу, но удивляет не приглашение в целом. Пусть почувствовал бы эту атмосферу, и набрал бы больше уверенности в себе.

- Также есть вопросы по Сидорчуку.

- Если мы хотим смотреть в будущее, то надо вызывать ребят, которые будут развиваться. Все понимают, что Сидорчук не будет играть, но его вызвали. Пришло время уступать дорогу молодым. Кто еще по потенциалу заслужил быть приглашенным в ряды сборной, так это Гуцуляк. Очень сильный игрок, нестандартный, может решить в одиночку момент, и классная левая нога с поставленным ударом. Настанет время, он еще раскроется. Можно его сравнить как с хорошим вином, которое с годами становится лучше. Ярмоленко уже не может выдержать темп 90-минут матча, другой краек Цыганков сейчас не в самой лучшей форме, и если нужно поддержать высокий темп, то выйти на 20-30 минут, как раз нужен такой игрок, как Гуцуляк. Мое мнение, что Гуцуляка нужно было вызывать.

- Не вовремя травмировался Довбик. Это может снизить потенциал атакующих действий сборной?

- Есть Яремчук. Мы играем постоянно с одним нападающим. Можно пригласить и пять нападающих, но играет один. На замене есть Ванат. Наша движущая сила – это линия полузащиты. От нее многое зависит, как она сможет снабжать мячами нападающего. Главное нападающему вовремя открыться, а полузащитнику вовремя отдать. Если это все будет в гармонии, то и будет результат.

- Опять наша сборная считается фаворитом в группе. Имеем шансы выйти в стыковые матчи плей-офф из первого места.

- Тут даже обсуждать нечего. Если мы не выиграем первый матч у албанцев, то и говорить не о чем. Дальше с чехами будет еще труднее. Они любят играть от обороны, на контратаках, насыщают плотно защитные редуты, не оставляя маневров для пространства. В этих двух матчах будет непросто.

Отметим, что матч Украина - Албания состоится в субботу, 7-го сентября, в 21:45.