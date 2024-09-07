Известны комментаторы, которые будут работать на матче Украина - Албания

7 сентября в матче Лиги наций сборная Украины в Чехии сыграет с Албанией. Поединок начнется в 21:45.

Матч будет транслировать платформа MEGOGO.

Также игру покажет партнер MEGOGO - Суспільне мовлення - на своих местных телеканалах (например, "Суспільне Львов", "Суспільне Киев", "Суспільне Черновцы" и т.д.).

На платформе MEGOGO игру будут комментировать действующие военнослужащие ВСУ Роберто Моралес и Вадим Скичко.

Также перед матчем на MEGOGO будет студия, ведущими которой будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Артем Кравец.

На телеканалах Суспільного на игре будут работать комментаторы Виталий Волочай и Владислав Шалота.