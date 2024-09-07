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Известны комментаторы, которые будут работать на матче Украина - Албания
Матч состоится 7 сентября и начнется в 21:45
7 сентября в матче
Матч будет транслировать платформа MEGOGO.
Также игру покажет партнер MEGOGO - Суспільне мовлення - на своих местных телеканалах (например, "Суспільне Львов", "Суспільне Киев", "Суспільне Черновцы" и т.д.).
На платформе MEGOGO игру будут комментировать действующие военнослужащие ВСУ Роберто Моралес и Вадим Скичко.
Также перед матчем на MEGOGO будет студия, ведущими которой будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Артем Кравец.
На телеканалах Суспільного на игре будут работать комментаторы Виталий Волочай и Владислав Шалота.
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