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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны комментаторы, которые будут работать на матче Украина - Албания

Национальная сборная Украины

Матч состоится 7 сентября и начнется в 21:45

Известны комментаторы, которые будут работать на матче Украина - Албания

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7 сентября в матче Лиги наций сборная Украины в Чехии сыграет с Албанией. Поединок начнется в 21:45.

Матч будет транслировать платформа MEGOGO.

Также игру покажет партнер MEGOGO - Суспільне мовлення - на своих местных телеканалах (например, "Суспільне Львов", "Суспільне Киев", "Суспільне Черновцы" и т.д.).

На платформе MEGOGO игру будут комментировать действующие военнослужащие ВСУ Роберто Моралес и Вадим Скичко.

Также перед матчем на MEGOGO будет студия, ведущими которой будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Артем Кравец.

На телеканалах Суспільного на игре будут работать комментаторы Виталий Волочай и Владислав Шалота.

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Украина Албания Megogo Суспільне
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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CrimeaUKRAINEDonbass (Киев)
07.09.2024 в 01:24
Доброї Ночі Українці Давайте Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук ТікТок і У Всіх Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нашим Військовим Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост
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Комментарии 1
CrimeaUKRAINEDonbass (Киев)
07.09.2024 в 01:24
Доброї Ночі Українці Давайте Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук ТікТок і У Всіх Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нашим Військовим Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост
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