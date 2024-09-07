Маркевич: Ребров сделал выводы. Вернулся Пихаленок, вызван Кабаев. Он должен выпустить лучших, несмотря на фамилии

Мирон Маркевич поделился впечатлениями от формирования состава национальной команды.

“Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислав Кабаев был вызван из "Динамо". Оба исполнителя креативны, нацелены на атаку.

Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций лучших, кто на слуху".