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Национальная сборная Украины

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Маркевич: Ребров сделал выводы. Вернулся Пихаленок, вызван Кабаев. Он должен выпустить лучших, несмотря на фамилии

Национальная сборная Украины

Известный тренер – о кадровом вопросе сборной на старте Лиги наций

Маркевич: Ребров сделал выводы. Вернулся Пихаленок, вызван Кабаев. Он должен выпустить лучших, несмотря на фамилии

fckarpaty.org.ua

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Мирон Маркевич поделился впечатлениями от формирования состава национальной команды.

“Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислав Кабаев был вызван из "Динамо". Оба исполнителя креативны, нацелены на атаку.

Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций лучших, кто на слуху".

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"Отсутствие Довбика – болезненная потеря, но Украина играет в одного форварда. Яремчук, я уверен, может заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно смотрелся, забил важный мяч в Словакии. И да, есть еще и Ванат. Владислав неплохую форму показывает в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил "Зальцбургу" и "Партизану".

Думаю, что наши ребята выиграют с разницей в один гол. Счет будет либо 1:0, либо 2:1 в пользу Украины. Должны побеждать", – считает экс-наставник "Металлиста" и "Днепра".

Сегодня вечером "желто-синие" будут играть против Албании.

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Мирон Маркевич Сергей Ребров сборная Украины по футболу
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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