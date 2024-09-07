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Маркевич: Ребров сделал выводы. Вернулся Пихаленок, вызван Кабаев. Он должен выпустить лучших, несмотря на фамилии
Известный тренер – о кадровом вопросе сборной на старте Лиги наций
fckarpaty.org.ua
Мирон Маркевич поделился впечатлениями от формирования состава национальной команды.
“Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислав Кабаев был вызван из "Динамо". Оба исполнителя креативны, нацелены на атаку.
Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций лучших, кто на слуху".
"Отсутствие Довбика – болезненная потеря, но Украина играет в одного форварда. Яремчук, я уверен, может заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно смотрелся, забил важный мяч в Словакии. И да, есть еще и Ванат. Владислав неплохую форму показывает в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил "Зальцбургу" и "Партизану".
Думаю, что наши ребята выиграют с разницей в один гол. Счет будет либо 1:0, либо 2:1 в пользу Украины. Должны побеждать", – считает экс-наставник "Металлиста" и "Днепра".
Сегодня вечером "желто-синие" будут играть против Албании.
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