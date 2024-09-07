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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кварцяный: С Албанией тяжелее, чем с Англией. Будет результативная ничья, а чехов обыграем

Национальная сборная Украины

Виталий Кварцяный настроен оптимистично

Кварцяный: С Албанией тяжелее, чем с Англией. Будет результативная ничья, а чехов обыграем

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Бывший наставник луцкой "Волыни" ожидает непростой поединок против подопечных Силвиньо.

“Я ожидаю, что наша сборная достойно выступит в этих матчах. Но будет тяжело, как никогда. С Албанией буде труднее, чем с Англией! Албанцы очень агрессивны, плотно встречают и хорошо действуют в силовых единоборствах. Они будут мешать нам создавать конструктив, понимая, что уступают в классе".

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"На Евро албанцы классно играли против Испании, но им не хватило мастерства и скорости. Если Англия создает аритмию, показывая утомительный футбол, албанцы играют очень агрессивно.

Мой прогноз – с албанцами будет результативная ничья, а чехов мы обыграем, если все наши игроки будут в лучшей форме”, – заявил экс-тренер "Волыни".

Стартовый свисток игры 1-го тура Лиги наций прозвучит сегодня в 21:45.

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Виталий Кварцяный Национальная сборная Украины
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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