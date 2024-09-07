Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварцяный: С Албанией тяжелее, чем с Англией. Будет результативная ничья, а чехов обыграем
Виталий Кварцяный настроен оптимистично
Бывший наставник луцкой "Волыни" ожидает непростой поединок против подопечных Силвиньо.
“Я ожидаю, что наша сборная достойно выступит в этих матчах. Но будет тяжело, как никогда. С Албанией буде труднее, чем с Англией! Албанцы очень агрессивны, плотно встречают и хорошо действуют в силовых единоборствах. Они будут мешать нам создавать конструктив, понимая, что уступают в классе".
"На Евро албанцы классно играли против Испании, но им не хватило мастерства и скорости. Если Англия создает аритмию, показывая утомительный футбол, албанцы играют очень агрессивно.
Мой прогноз – с албанцами будет результативная ничья, а чехов мы обыграем, если все наши игроки будут в лучшей форме”, – заявил экс-тренер "Волыни".
Стартовый свисток игры 1-го тура Лиги наций прозвучит сегодня в 21:45.
Популярное сейчас
- Поворознюк: Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на новом стадионе - я сниму команду с соревнований
- УАФ: На Ингулец Арене был обнаружен ряд недостатков, Ассоциация не получила акт соответствия нормам
- Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Динамо заплатит за Герреро 2.5 млн евро и отдаст Заре одного или двух игроков
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans