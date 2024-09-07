Кварцяный: С Албанией тяжелее, чем с Англией. Будет результативная ничья, а чехов обыграем

Бывший наставник луцкой "Волыни" ожидает непростой поединок против подопечных Силвиньо.

“Я ожидаю, что наша сборная достойно выступит в этих матчах. Но будет тяжело, как никогда. С Албанией буде труднее, чем с Англией! Албанцы очень агрессивны, плотно встречают и хорошо действуют в силовых единоборствах. Они будут мешать нам создавать конструктив, понимая, что уступают в классе".

"На Евро албанцы классно играли против Испании, но им не хватило мастерства и скорости. Если Англия создает аритмию, показывая утомительный футбол, албанцы играют очень агрессивно.

Мой прогноз – с албанцами будет результативная ничья, а чехов мы обыграем, если все наши игроки будут в лучшей форме”, – заявил экс-тренер "Волыни".