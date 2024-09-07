Николай Павлов – о матче Украины против Албании: Надеюсь, что в игре с Албанией не состоится повтора с Румынией

Бывший тренер "Ворсклы" и сборной Украины Николай Павлов рассказал, что он ожидает от матча сборной Украины против Албании.

Большие ожидания были от Евро-2024, но одна игра против Румынии все перечеркнула. В следующих играх мы выглядели достойно, но осадок все равно остался. Сейчас прошло время и ребята уже должны были успокоится. Надеюсь, что в игре с Албанией не произойдет повтора с Румынией. Наша команда уже получила бесценный опыт. Все наши соперники в Лиге наций равны, с ними можно играть и добиваться результата.

Как думаете, какая сборная Албании сильнее: сегодняшняя или времен Даллку, Цурри, Янузи?

Мне кажется, то поколение албанцев было сильнее. И не только потому, что ворсклян вызывали. Там же к тому времени играли нападающий Брешии, Болоньи и Лацио Таре, форвард "Вероны" и Кьево Богдани, начинал Цана - будущий полузащитник "ПСЖ", "Марселя" и "Лацио", тот же Лала много лет играл за Ганновер.

Но за той командой я следил, ведь там играли мои подопечные. За нынешней Албанией я так специально не слежу, хотя, конечно, на Евро-2024 их видел и определенное мнение составил.

Довбик получил травму и не сыграет против Албании и Чехии.

Яремчук и Ванат тоже достойны сыграть, если тренер доверит им место в составе, но Довбика, естественно, будет не хватать. В "Роме" Артем пока проходит адаптацию. За него уплачена большая сумма, все ждут от него голов, поэтому Довбык находится под большим прессом. Плюс еще это повреждение. Видно, что он добрый, порядочный парень и сильно переживает, что пока у него не все получается в "Роме".