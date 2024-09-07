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Украина – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина - Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол

Украина – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня в матче первого тура дивизиона В Лиги наций встретятся сборные Украины и Албании. Игра пройдет в Праге на "Епет Арена".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 7 сентября.

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Для обеих сборных это будет дебютная игра после Евро-2024. Напомним, что на соревнованиях в Германии Украина и Албания не вышли из группы. Для нашей сборной это стало разочарованием, а вот албанцы проявили себя довольно неплохо. Ничья с Хорватией и достойные выступления против Испании и Италии говорят сами за себя.

Лига Наций. Дивизион В. Первый тур

7 сентября. Прага. "Епет Арена"

Украина 21:45 Албания

Трансляция: MEGOGO 1, Общественное

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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