Украина - Албания: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

7 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций 2024/25. Первым соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Албании. Это уже будет седьмая встреча между этими коллективами.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и албанцами, пройдя наш квиз.