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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Албания: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Украина - Албания: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Daily Mail

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций 2024/25. Первым соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Албании. Это уже будет седьмая встреча между этими коллективами.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и албанцами, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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