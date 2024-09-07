Национальная сборная Украины
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Украина - Албания: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол
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Daily Mail
7 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций 2024/25. Первым соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Албании. Это уже будет седьмая встреча между этими коллективами.
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и албанцами, пройдя наш квиз.
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