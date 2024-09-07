Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера

Михаил Мудрик не сыграет в матче сборной Украины против Албании в рамках первого тура Лиги Наций.

Читайте также Мудрик пропустил предматчевую тренировку перед поединком ЛН с Албанией

По информации Игоря Бурбаса, Михаил Мудрик имеет небольшое повреждение, из-за чего тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, вингер не примет участия в сегодняшней игре.

Добавим, что Мудрик сможет проявить себя в Лиге Наций в матче против сборной Чехии, который состоится 10 сентября, во вторник.