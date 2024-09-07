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Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера
Вчера вингер пропустил предматчевую тренировку
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Михаил Мудрик не сыграет в матче сборной Украины против Албании в рамках первого тура Лиги Наций.
По информации Игоря Бурбаса, Михаил Мудрик имеет небольшое повреждение, из-за чего тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, вингер не примет участия в сегодняшней игре.
Добавим, что Мудрик сможет проявить себя в Лиге Наций в матче против сборной Чехии, который состоится 10 сентября, во вторник.
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Источник:Burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 10:39
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