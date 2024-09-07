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Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вчера вингер пропустил предматчевую тренировку

Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Михаил Мудрик не сыграет в матче сборной Украины против Албании в рамках первого тура Лиги Наций.

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По информации Игоря Бурбаса, Михаил Мудрик имеет небольшое повреждение, из-за чего тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, вингер не примет участия в сегодняшней игре.

Добавим, что Мудрик сможет проявить себя в Лиге Наций в матче против сборной Чехии, который состоится 10 сентября, во вторник.

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Источник:
Burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 10:39
Мудрик и Цыганков слишком часто травмируются перед матчами сборной, поэтому нужно наигрывать других игроков на их позициях.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 10:39
Мудрик и Цыганков слишком часто травмируются перед матчами сборной, поэтому нужно наигрывать других игроков на их позициях.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
07.09.2024 в 10:11
Кабаєва викликали?
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