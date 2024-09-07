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Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
Кто войдет в старт против Албании узнаем позже
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины опубликовала заявку на матч против Албании, который состоится сегодня в 21:45.
Как отмечалось ранее, в сегодняшней игре будут отсутствовать Мудрик и Довбик из-за травм.
Заявка сборной Украины на матч против Албании (по номерам):
1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Александр Пихаленок, 21. Владислав Кабаев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.
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