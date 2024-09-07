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Дулуб: Лига наций - это такой турнир, где можно поэкспериментировать
Поделился своими мыслями по поводу соперников Украины
Фото: ФК ЛНЗ
Бывший тренер черкасского "ЛНЗ" Олег Дулуб сделал прогноз на ближайшие матчи сборной Украины против Албании и Чехии.
"Я плохой предсказатель. Албания и Чехия — это боевые, хорошие команды. Думаю, если сборная Украины возьмет четыре очка, то это будет неплохой результат, хотя, конечно же, хотелось бы шесть. Также я бы не упускал тот факт, что Лига наций - это такой турнир, где можно поэкспериментировать", — сказал Дулуб.
Напомним, 7 сентября сборная Украины сыграет против Албании в рамках первого тура Лиги наций в дивизионе Б. А 10 сентября сборная Украины будет противостоять против сборной Чехии.
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