Шаран: Лига наций - это такой турнир, где можно поэкспериментировать

Экс-тренер "Мину", "Александрии" и "Карпат" Владимир Шаран сделал прогноз на ближайшие матчи сборной Украины в Лиге наций.

"Я плохой предсказатель. Албания и Чехия — это боевые, хорошие команды. Думаю, если сборная Украины возьмет четыре очка, то это будет неплохой результат, хотя, конечно же, хотелось бы шесть. Также я бы не упускал тот факт, что Лига наций - это такой турнир, где можно поэкспериментировать", — сказал Шаран.