Вацко - о левом фланге атаки сборной Украины: Одна из стратегических задач тренерского штаба национальной сборной - решить эту проблему

Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мыслями относительно конкуренции в нашей сборной на левом фланге атаки.

"У нас на Евро Мудрик ездил безальтернативным левым вингером. И вот это было проблемой, на мой взгляд. Я считаю, что сейчас за время Лиги Наций одна из стратегических задач Сергея Реброва, тренерского штаба национальной сборной - решить эту проблему.

Кабаев - вариант. Я считаю, он уже громко начал стучаться в двери национальной команды. Волошин, также вариант. Назар вообще по игровым качествам, ну а, на мой взгляд, очень интересная опция.

С его умением сыграть в завершающей фазе атаки, с его голевым чутьем и с его игрой в чужой штрафной площадке. И всегда там моменты находит. Реализует, не реализует, это второй вопрос, но находит моменты всегда.

Да, фрагментами действительно очень интересно на Олимпиаде выглядели. Просто сейчас у Брагару также нюанс. Конкуренция в киевском "Динамо". Кабаев, Волошин, Брагару - это все "Динамо Киев", еще же Ярмоленко есть и сейчас на старте сезона он в порядке.

Это, если о вингеров "Динамо" говорить. Хлань сейчас с "Лехией" вышел в элитный дивизион польского чемпионата. Вы понимаете, что из первой лиги, по нашим критериям, чемпионата Польши брать футболистов в национальную сборную - это как-то не фонтан. А сейчас он в элитном дивизионе польского чемпионата, я думаю, что тренерский штаб сборной будет за ним следить, " - рассказал Вацко в своей авторской передаче на Ютубе.