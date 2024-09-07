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Вацко - о левом фланге атаки сборной Украины: Одна из стратегических задач тренерского штаба национальной сборной - решить эту проблему

Национальная сборная Украины

Вацко - об игроках которые играют на левом фланге атаки

Вацко - о левом фланге атаки сборной Украины: Одна из стратегических задач тренерского штаба национальной сборной - решить эту проблему

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мыслями относительно конкуренции в нашей сборной на левом фланге атаки.

"У нас на Евро Мудрик ездил безальтернативным левым вингером. И вот это было проблемой, на мой взгляд. Я считаю, что сейчас за время Лиги Наций одна из стратегических задач Сергея Реброва, тренерского штаба национальной сборной - решить эту проблему.

Кабаев - вариант. Я считаю, он уже громко начал стучаться в двери национальной команды. Волошин, также вариант. Назар вообще по игровым качествам, ну а, на мой взгляд, очень интересная опция.

С его умением сыграть в завершающей фазе атаки, с его голевым чутьем и с его игрой в чужой штрафной площадке. И всегда там моменты находит. Реализует, не реализует, это второй вопрос, но находит моменты всегда.

Да, фрагментами действительно очень интересно на Олимпиаде выглядели. Просто сейчас у Брагару также нюанс. Конкуренция в киевском "Динамо". Кабаев, Волошин, Брагару - это все "Динамо Киев", еще же Ярмоленко есть и сейчас на старте сезона он в порядке.

Это, если о вингеров "Динамо" говорить. Хлань сейчас с "Лехией" вышел в элитный дивизион польского чемпионата. Вы понимаете, что из первой лиги, по нашим критериям, чемпионата Польши брать футболистов в национальную сборную - это как-то не фонтан. А сейчас он в элитном дивизионе польского чемпионата, я думаю, что тренерский штаб сборной будет за ним следить, " - рассказал Вацко в своей авторской передаче на Ютубе.

Напомним, во время Евро 2024 Сергей Ребров ставил на левый фланг вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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Виктор Вацко Владислав Кабаев Михаил Мудрик Максим Хлань Максим Брагару
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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