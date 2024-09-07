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"Албанцы не то, что под силу...": Максим Шацких - о матче сборной Украины против Албании
Поделился ожиданиями от первого матча сборной Украины в Лиге Наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился комментариями по поводу сегодняшней игры сборной Украины против Албании.
"Албанцы не то, что по силам... По составу у нас игроки гораздо более высокого уровня - как индивидуально, так и командно. Это первая игра, нужно стартовать с победы, чтобы дальше с каждой игрой приходила уверенность. Я думаю, что должны справиться. Однако вы видите, что сейчас все уже умеют играть в футбол.
Легкой прогулки, пожалуй, ожидать не стоит. По составу сборная Украины достаточно молодая. Следовательно, в матче с Албанией должно быть преимущество и в скорости, и в физике. Тем более, что многие игроки играют в европейских топ-чемпионатах", — сказал Шацких.
Напомним, 7 сентября сборная Украины сыграет против Албании в рамках первого тура Лиги наций в дивизионе Б. Через три дня, 10 числа, нас ждет матч против Чехии.
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