"Албанцы не то, что под силу...": Максим Шацких - о матче сборной Украины против Албании

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился комментариями по поводу сегодняшней игры сборной Украины против Албании.

"Албанцы не то, что по силам... По составу у нас игроки гораздо более высокого уровня - как индивидуально, так и командно. Это первая игра, нужно стартовать с победы, чтобы дальше с каждой игрой приходила уверенность. Я думаю, что должны справиться. Однако вы видите, что сейчас все уже умеют играть в футбол.

Легкой прогулки, пожалуй, ожидать не стоит. По составу сборная Украины достаточно молодая. Следовательно, в матче с Албанией должно быть преимущество и в скорости, и в физике. Тем более, что многие игроки играют в европейских топ-чемпионатах", — сказал Шацких.