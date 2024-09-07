Старт в Лиге наций. Украина и Албания определились с цветам формы на очный матч

В субботу, седьмого сентября, состоится матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций-2024/25 между сборными Украины и Албании.

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Игра начнется в 21:45. Команды уже определились с цветами, в которых выйдут на футбольное поле. Украина сыграет в форме, где преобладают желтые тона, Албания будет в красно-черном.

Следует напомнить, что вместе с Украиной и Албанией в группе 1 Лиги наций Дивизиона В находятся также сборные Грузии и Чехии. Они свой матч первого тура начнут также сегодня, в 19:00.