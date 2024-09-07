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Национальная сборная Украины

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Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Албании в квалификации к ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Албании в квалификации к ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины в первом туре Лиги наций 2024/25 в Праге будет принимать команду Албании. До этого между командами было шесть матчей. Один из них состоялся в квалификации к ЧМ-2006 в Днепре. На тот момент наша команда обеспечила себе прямую путевку на мундиаль, а сама игра закончилась ничьей 2:2.

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Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том домашнем матче против албанцев в отборе на чемпионат мира 2006. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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