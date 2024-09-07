Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Албании в квалификации к ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 7-го сентября, сборная Украины в первом туре Лиги наций 2024/25 в Праге будет принимать команду Албании. До этого между командами было шесть матчей. Один из них состоялся в квалификации к ЧМ-2006 в Днепре. На тот момент наша команда обеспечила себе прямую путевку на мундиаль, а сама игра закончилась ничьей 2:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том домашнем матче против албанцев в отборе на чемпионат мира 2006. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Мяч на 13-й секунде не помог. Франция — Италия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом