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Шаран – о результатах сборной Украины в Лиге Наций: Мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах
Верит в лучшее
fcminaj.com
Экс-тренер "Миная", "Александрии" и "Карпат" Владимир Шаран сделал прогноз на ближайшие матчи сборной Украины в Лиге наций.
"Мы должны побеждать Албанию, хотя эта команда -- достаточно крепкий орешек. Албанцы очень дисциплинированы и физически неплохо готовы. Чехия - силовая команда, которая также достаточно хорошо выглядит. Будет тяжело, но все мы ожидаем на две победы, хотя сомнения есть. Мой прогноз - мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах", — сказал Шаран.
Напомним, что украинская сборная проведет предстоящий матч против Албании в игровой форме желтого цвета, а албанцы будут в красном.
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