Шаран – о результатах сборной Украины в Лиге Наций: Мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах

Экс-тренер "Миная", "Александрии" и "Карпат" Владимир Шаран сделал прогноз на ближайшие матчи сборной Украины в Лиге наций.

"Мы должны побеждать Албанию, хотя эта команда -- достаточно крепкий орешек. Албанцы очень дисциплинированы и физически неплохо готовы. Чехия - силовая команда, которая также достаточно хорошо выглядит. Будет тяжело, но все мы ожидаем на две победы, хотя сомнения есть. Мой прогноз - мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах", — сказал Шаран.