Сергей Чуйченко: Надеюсь, в матче с Албанией Яремчук скажет свое слово

Известный в прошлом украинский форвард Сергей Чуйченко рассказал корреспонденту UA-Футбол о своих ожиданиях от сегодняшнего матча Лиги наций, в котором сборная Украины в Праге будет играть с Албанией.

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- Сборная Албании – это добротная команда среднего уровня, которая уже давно научилась играть в футбол. Это видно не первый год, в том числе в предыдущих поединках с нашей сборной. Да и с кем бы из других национальных команд албанцы ни играли, почти всем с ними бывает непросто. Футболисты албанской сборной играют плотно, не дают соперникам разгуляться. Могу сказать, что просто так обыграть их легко не будет. Ведь в сборной Албании собраны квалифицированные игроки, большинство из которых выступают в зарубежных клубах.

– Что скажете о готовности к старту в очередной Лиге наций сборной Украины?

- Понятно, что после выступления в чемпионате Европы наши сборники поняли, что расслабляться нельзя ни с каким соперником. Это, прежде всего, касается провального матча с Румынией, в котором было поражение с крупным счетом 0:3. Я думаю, что футболисты сборной Украины должны настроиться должным образом и одержать победу в первой игре Лиги наций. Однако повторюсь: им будет нелегко, ведь соперник не из простых.

– Каким вам видится сценарий сегодняшнего поединка с Албанией в Праге?

– Мне кажется, что Украина, как фаворит группы, будет играть первым номером. Однако это никак не означает, что это нужно делать без оглядки на тылы. О бдительности в обороне нужно заботиться, ведь на Евро-2024 албанцы показали, что от них можно ожидать любых неожиданностей – вспомните хотя бы гол Байрами на 22-й секунде матча с Италией! Что касается атакующих действий нашей команды, то при отсутствии Мудрика и Довбика ей, возможно, не хватит скорости и остроты. Однако в сборной Украины достаточно игроков высокого уровня, чтобы недостаток двух упомянутых исполнителей существенно сказывался на ее действиях. Яремчук тоже продуктивная боевая единица, и я надеюсь, что он скажет свое слово.