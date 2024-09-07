Маркевич дал прогноз на матч Украина - Албания: Думаю, что наши ребята выиграют с разницей в один гол

Бывший тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от первого матча сборной Украины против Албании в Лиге Наций.

Мирон Богданович, по мнению букмекеров и подавляющего большинства специалистов и болельщиков, именно Украина является безусловным фаворитом в игре против Албании. Разделяете такое мнение?

Конечно, Украина фаворит. Однозначно. Здесь и говорить не о чем, но просто так победить Албанию не удастся. Непростая команда. Хорошее поколение у них. И, давайте не забывать, что, как и Украина, Албания играла на Евро-2024 и выступила там очень достойно, играя в одной группе с Италией (1:2), Испанией (0:1) и Хорватией (2:2).

Албания - самая слабая сборная нашего квартета?

Не думаю, у нас в группе разве Чехия выделяется своим уровнем игры, а Грузии и Албания где-то на одном уровне. Албания играет, возможно, и не в очень яркий футбол, но достаточно надежный, если мы говорим об обороне. Та же Испания, чемпион Европы, им забила лишь один гол. Прессингует Албания хорошо, есть там и техничные игроки.

Как думаете, изменит ли Ребров то, что пытался привить сборной на Евро-2024, то есть достаточно прагматичный футбол, где самое главное результат, и мы снова увидим пять защитников и одного нападающего?

Сложно ответить на этот вопрос... Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислава Кабаева позвали из "Динамо". Оба исполнителя креативные, нацеленные на атаку. Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить только, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Наш тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций всех лучших, всех кто на слуху, скажем так.

Реброва в последнее время упрекают, что он не омолаживает сборную. Например, зачем Украине возрастной Сергей Сидорчук из посредственного бельгийского "Вестерло".

Позиция опорного полузащитника в сборной Украины самая проблемная. Поэтому Ребров и вынужден делать ставку пусть и на возрастных, но проверенных бойцов. Того же Сидорчука или Тараса Степаненко. Подрастает Владимир Бражко, а так... Нет пока достойной смены нашим ветеранам-опорникам. А на счет омоложения, то, конечно, свежую кровь нужно вливать. Однако не стоит делать омоложение ради омоложения, то есть вызывать абы кого, потому что он просто молодой. Какая от этого будет польза?

В матче против Албании и Чехии Украине не поможет Довбик. Насколько существенная это потеря, учитывая то, что и Артем сейчас не в ударе, и то, что Ребров отдает предпочтение игре в одного нападающего?

Отсутствие Довбика - болезненная потеря, но вы правильно заметили, что Украина играет в одного форварда. Поэтому, тот же Яремчук, я уверен, может достойно заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно выглядел, забил важный мяч Словакии (2:1). И да, есть же еще и Ванат. Владислав неплохую форму демонстрирует в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил Зальцбургу и Партизану. Я говорил, что у Украины проблемы с опорниками, но у нас и с хорошими нападающими не все хорошо. Мало их.

Прогноз на матч Украина - Албания от Мирона Маркевича:

Думаю, что наши ребята выиграют с разницей в один гол. Счет будет или 1:0, или 2:1 в пользу Украины. Должны побеждать.