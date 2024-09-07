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Михалик - о предстоящем матче Украины: Считаю, что класс подопечных Реброва выше, и это скажется на результате
Мнение экс-игрока сборной
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Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями на матч Лиги наций между Украиной и Албанией.
"Я склоняюсь к тому, что наши ребята возьмут верх - 2:1. Да, была досадная неудача на Евро-2024, да, албанцы в последнее время прибавляют, но считаю, что класс подопечных Сергея Реброва выше, и это скажется на результате.
Отсутствие Михаила Мудрика и Артема Довбика? Конечно, это довольно ощутимые потери, но в турнире и среди албанцев есть травмированные, поэтому сборные будут примерно в одинаковом положении. В конце концов, это будет дополнительной возможностью проявить себя тем исполнителям, которые потеряли по разным причинам лидирующие позиции.
Тем более, что речь идет об участии в турнире, который в определенной степени способствует попаданию на чемпионат мира. Поэтому и настрой должен быть соответствующим. Я верю в нашу сборную, в то, что они реабилитируются за неоправданные надежды на европейском чемпионате", - сказал Михалик.
Поединок Лиги наций Украина - Албания состоится сегодня, 7-го сентября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.
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