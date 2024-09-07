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Анатолий Коньков: У сборной Украины есть кем заменить Мудрика и Довбика
Экс-тренер нашей национальной команды уверен в положительном итоге
Фото: dynamo.kiev.ua
Cегодня национальная сборная Украины сыграет матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций-2024/25 с Албанией. Ожиданиями от предстоящего в Праге поединка с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший наставник сине-желтых и глава ФФУ Анатолий Коньков.
– Нынешний соперник подопечных Сергея Реброва, сборная Албании, хоть и не вышла из группы в финальной части Евро-2024, однако в играх с Италией и Хорватией показала зубы. Что можете сказать об албанской команде?
- Подробно познакомиться со сборной Албании мне не удалось. Если же говорить о ее выступлении на чемпионате Европы, то все бывает. Говорят, раз в год и пушка стреляет. Все же уровень албанского футбола и тех футболистов, которые представлены в этой сборной, вполне по силам Украине. А что касается нашей сборной, то уверен, что будет все хорошо. Ведь в ее составе собраны хорошие ребята, так что думаю, что тренерскому штабу удастся настроить их таким образом, чтобы они продемонстрировали все, на что способны. Мне кажется, что сборная Украины должна достойно сыграть в сегодняшнем матче.
- Как вы считаете, не скажется ли негативным образом на игре нашей команды отсутствие в этом поединке Михаила Мудрика и Артема Довбика?
– Думаю, что нет. У нас достаточно квалифицированных игроков, которые могут достойно их заменить.
- Тот факт, что матч состоится на стадионе в Праге, который выступит в роли домашней арены сборной Украины, для нашей команды плюс или минус?
- Считаю, что на то, где мы будем играть с албанцами – в Чехии, Словакии или в какой-либо другой стране, даже не стоит обращать внимания. Уверен, что сегодня на трибунах стадиона соберется достаточное количество наших болельщиков, которые поддержат сборную Украину в ее первом матче нынешнего розыгрыша Лиги наций.
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