Нагорняк: Нельзя сказать, что Мудрик и Довбик - неприкосновенные игроки

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк высказал свое мнение относительно предстоящего матча команды в Лиге наций против Албании и порассуждал о том, будет ли для сборной серьезной потерей отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.

"Не думаю, ведь нельзя сказать, что это неприкосновенные игроки, без которых невозможно обойтись. Поэтому надо взвешенно относиться к их отсутствию.

Во-первых, это - футбол, где невозможно обойтись без травм и дисквалификаций, во-вторых, всегда должна быть длинная скамейка запасных. В Украине есть из кого выбирать. Тот же Роман Яремчук совсем недавно считался основным в сборной, у Владислава Ваната появилась дополнительная возможность доказать свою состоятельность.

Меня больше интересует, с каким настроем наши ребята сегодня выйдут на поле в Праге, не будет ли того неуважения к сопернику, как это было недавно с румынами на Евро-2024. Тогда все закончилось печально: разгромное поражение поставило крест на амбициозных планах украинцев.

Все же, будем надеяться, что из той неудачи были сделаны правильные выводы. Ребята должны понимать, что и в Лиге наций каждый поединок будет решающим, тем более, что силы участников практически равны.

В стартовом матче, как правило, не до зрелищности, на первом плане - результат. У нас - более сбалансированный состав, есть лидеры, должен сказаться и опыт ветеранов. Это должно помочь одержать верх", - сказал Нагорняк.