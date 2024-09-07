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Нагорняк: Нельзя сказать, что Мудрик и Довбик - неприкосновенные игроки

Национальная сборная Украины
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Комментарий перед игрой с Албанией

Нагорняк: Нельзя сказать, что Мудрик и Довбик - неприкосновенные игроки

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк высказал свое мнение относительно предстоящего матча команды в Лиге наций против Албании и порассуждал о том, будет ли для сборной серьезной потерей отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.

"Не думаю, ведь нельзя сказать, что это неприкосновенные игроки, без которых невозможно обойтись. Поэтому надо взвешенно относиться к их отсутствию.

Во-первых, это - футбол, где невозможно обойтись без травм и дисквалификаций, во-вторых, всегда должна быть длинная скамейка запасных. В Украине есть из кого выбирать. Тот же Роман Яремчук совсем недавно считался основным в сборной, у Владислава Ваната появилась дополнительная возможность доказать свою состоятельность.

Меня больше интересует, с каким настроем наши ребята сегодня выйдут на поле в Праге, не будет ли того неуважения к сопернику, как это было недавно с румынами на Евро-2024. Тогда все закончилось печально: разгромное поражение поставило крест на амбициозных планах украинцев.

Все же, будем надеяться, что из той неудачи были сделаны правильные выводы. Ребята должны понимать, что и в Лиге наций каждый поединок будет решающим, тем более, что силы участников практически равны.

В стартовом матче, как правило, не до зрелищности, на первом плане - результат. У нас - более сбалансированный состав, есть лидеры, должен сказаться и опыт ветеранов. Это должно помочь одержать верх", - сказал Нагорняк.

Поединок Лиги наций Украина - Албания состоится сегодня, 7-го сентября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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