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С дебютантом. Известен стартовый состав сборной Украины на матч Лиги наций против Албании
Боевая одиннадцатка
Фото: УАФ
Тренерский штаб сборной Украины определился со стартовым составом на матч 1-го тура Лиги наций против Албании. За главную команду страны дебютирует полузащитник Владислав Кабаев.
Старт: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко - Цыганков, Судаков, Шапаренко, Кабаев - Яремчук
Запас: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок
Поединок 1-го тура Лиги наций в рамках 1-го тура Дивизиона B начнется в 21:45 по киевскому времени.
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