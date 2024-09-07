С дебютантом. Известен стартовый состав сборной Украины на матч Лиги наций против Албании

Тренерский штаб сборной Украины определился со стартовым составом на матч 1-го тура Лиги наций против Албании. За главную команду страны дебютирует полузащитник Владислав Кабаев.

Старт: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко - Цыганков, Судаков, Шапаренко, Кабаев - Яремчук

Запас: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок

Поединок 1-го тура Лиги наций в рамках 1-го тура Дивизиона B начнется в 21:45 по киевскому времени.