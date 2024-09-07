Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?

Ожидаемо или нет, на старте встречи мы немного больше владели мячом. Однако, до ударов с нашей стороны довольно долго не доходило (спойлер - вплоть до самого конца первого тайма). С составом и формацией Сергей Ребров также не удивил. Единственным сюрпризом стало появление в старте Кабаева, из-за повреждения Мудрика.

Впереди нам было трудновато что-то придумать оригинальное, а вот в игре без мяча "сине-желтые" выглядели значительно лучше, нивелируя атакующие потуги от албанцев. Хотя и при этом опасные моменты "орлы" с определенной частотой создавали, в отличие от нас.

Украинцам, откровенно, не хватало четкой структуры при построении своих атак. До последней трети поля номинальных гостей подопечные Реброва доходили, однако дальше все сбивалось на хаотичные подачи и верховые забросы. Все еще не прослеживалась ключевая идея этой сборной Украины. Конечно, кроме ставки на волевые камбэки... Самой большой загадкой было то, кто из пары Шапаренко-Судаков ведет игру "сине-желтых" в центре. Оба пытались тянуть покрывало на себя, и при этом непродуктивно.

С течением времени украинцы частенько начали терять албанцев за своими спинами. И на экваторе первого тайма едва не поплатиться за это. Благо, Асани на дальней штанге из-под Миколенко не сумел пробить точно.

Под конец первой половины матча в столице Чехии футболисты национальной команды Албании ощутимо прибавили и были близки к взятию ворот. К счастью, выручал Трубин. В свою очередь наш первый удар в этом поединке состоялся аж на 43-й минуте ... Быструю вертикальную атаку замыкал Яремчук, но не сумел обыграть вратаря албанцев. После этого уже удары начали возникать чаще. Слава футбольному Богу!

Опять же, первые таймы главной команды страны при Реброве - это довольно печальное явление.

Лучшим в составе украинской сборной в первые 45 минут с отрывом был Забарный. Несмотря на молодой возраст, Илья выглядел как абсолютный ветеран, действуя грамотно и хладнокровно.

Уже традиционно для этой сборной, украинцы добавили именно во втором тайме. И уже через несколько минут после перерыва подопечным Реброва в конце концов удалось размочить счет. Забитый мяч организовали два наших фланговых защитника: Миколенко подал с левого фланга, а Конопля слета замкнул.

Стало немножко спокойнее. Мы ощутимо повысили темп и начали действовать значительно раскованнее. Впрочем, эпизодические провалы на своей половине никуда не исчезли. Однако, опять же, свой уровень доказывал Трубин. Хотя и довольно быстро албанцы сравняли счет. Исмайли воспользовался хаосом после серии рикошетов в штрафной площадке украинцев и прошил Анатолия - 1:1.

Мы могли снова выйти вперед буквально в следующей атаке, однако после классной комбинации удар не получился у Цыганкова. Игра окончательно раскрылась. Моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. У нас пристреливались Яремчук и Бражко, со стороны албанцев нашу защиту кошмарил вышеупомянутый Асани. И, к сожалению для нас, более точными были албанские "орлы"... Снова разрыв своих зон ответственности от украинских игроков, и снова в численном большинстве мы проспали оппонента...

Первые замены Сергей Станиславович провел, в присущем для себя стиле, после 70-й минуты. Ну, видно все устраивало коуча украинской сборной. А в частности, опытные Зинченко и Малиновский вообще появились на поле только на последнюю десятиминутку. Хотя, у нас были явные проблемы с конструктивом между линиями и построением атак.

Фундаментального финального штурма у нас не получилось. Была убийственная возможность у вышедшего на замену Ярмоленко. Однако, на этом все.

В итоге, "первый блин комом" . Начинаем эту кампанию Лиги наций с поражения от далеко не самой сильной Албании. В элитный дивизион A нам пока рановато. Это факт.

Первое фиаско от Албании в нашей истории. До этого, на секунду, было 5/5 побед и разница мячей 13-4...

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 7-е сентября

Чехия, Прага. "Эпет Арена"

Украина - Албания 1:2

Голы: Конопля 49 - Исмайли 54, Асани 66

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков, Бражко (Малиновский 81), Шапаренко (Ванат 72) - Цыганков (Ярмоленко 72), Яремчук, Кабаев (Пихаленок 72).

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Албания: Стракоша - Хисай, Исмайли, Кумбулла, Митай - Рамадани, Асллани - Лачи (Бериша 73), Н. Байрами (Ходжи 77), Асани - Манай.

Запасные: Симони, Шерри, Баллиу, А. Байрами, Ходжа, Узуни, Михай, Сефери, Бериша, Хадрой, Спахиу, Абраши.

Главный тренер: Сильвиньо.

Предупреждения: Миколенко 69

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия).