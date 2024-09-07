  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?

Национальная сборная Украины
Обновлено

В дивизион A нам пока рано

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидаемо или нет, на старте встречи мы немного больше владели мячом. Однако, до ударов с нашей стороны довольно долго не доходило (спойлер - вплоть до самого конца первого тайма). С составом и формацией Сергей Ребров также не удивил. Единственным сюрпризом стало появление в старте Кабаева, из-за повреждения Мудрика.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 1

Впереди нам было трудновато что-то придумать оригинальное, а вот в игре без мяча "сине-желтые" выглядели значительно лучше, нивелируя атакующие потуги от албанцев. Хотя и при этом опасные моменты "орлы" с определенной частотой создавали, в отличие от нас.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 2

Украинцам, откровенно, не хватало четкой структуры при построении своих атак. До последней трети поля номинальных гостей подопечные Реброва доходили, однако дальше все сбивалось на хаотичные подачи и верховые забросы. Все еще не прослеживалась ключевая идея этой сборной Украины. Конечно, кроме ставки на волевые камбэки... Самой большой загадкой было то, кто из пары Шапаренко-Судаков ведет игру "сине-желтых" в центре. Оба пытались тянуть покрывало на себя, и при этом непродуктивно.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 3

С течением времени украинцы частенько начали терять албанцев за своими спинами. И на экваторе первого тайма едва не поплатиться за это. Благо, Асани на дальней штанге из-под Миколенко не сумел пробить точно.

Под конец первой половины матча в столице Чехии футболисты национальной команды Албании ощутимо прибавили и были близки к взятию ворот. К счастью, выручал Трубин. В свою очередь наш первый удар в этом поединке состоялся аж на 43-й минуте ... Быструю вертикальную атаку замыкал Яремчук, но не сумел обыграть вратаря албанцев. После этого уже удары начали возникать чаще. Слава футбольному Богу!

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 4

Опять же, первые таймы главной команды страны при Реброве - это довольно печальное явление.

Лучшим в составе украинской сборной в первые 45 минут с отрывом был Забарный. Несмотря на молодой возраст, Илья выглядел как абсолютный ветеран, действуя грамотно и хладнокровно.

Уже традиционно для этой сборной, украинцы добавили именно во втором тайме. И уже через несколько минут после перерыва подопечным Реброва в конце концов удалось размочить счет. Забитый мяч организовали два наших фланговых защитника: Миколенко подал с левого фланга, а Конопля слета замкнул.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 5

Стало немножко спокойнее. Мы ощутимо повысили темп и начали действовать значительно раскованнее. Впрочем, эпизодические провалы на своей половине никуда не исчезли. Однако, опять же, свой уровень доказывал Трубин. Хотя и довольно быстро албанцы сравняли счет. Исмайли воспользовался хаосом после серии рикошетов в штрафной площадке украинцев и прошил Анатолия - 1:1.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 6

Мы могли снова выйти вперед буквально в следующей атаке, однако после классной комбинации удар не получился у Цыганкова. Игра окончательно раскрылась. Моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. У нас пристреливались Яремчук и Бражко, со стороны албанцев нашу защиту кошмарил вышеупомянутый Асани. И, к сожалению для нас, более точными были албанские "орлы"... Снова разрыв своих зон ответственности от украинских игроков, и снова в численном большинстве мы проспали оппонента...

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 7

Первые замены Сергей Станиславович провел, в присущем для себя стиле, после 70-й минуты. Ну, видно все устраивало коуча украинской сборной. А в частности, опытные Зинченко и Малиновский вообще появились на поле только на последнюю десятиминутку. Хотя, у нас были явные проблемы с конструктивом между линиями и построением атак.

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 8

Фундаментального финального штурма у нас не получилось. Была убийственная возможность у вышедшего на замену Ярмоленко. Однако, на этом все.

В итоге, "первый блин комом". Начинаем эту кампанию Лиги наций с поражения от далеко не самой сильной Албании. В элитный дивизион A нам пока рановато. Это факт.

Первое фиаско от Албании в нашей истории. До этого, на секунду, было 5/5 побед и разница мячей 13-4...

Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..? - изображение 9

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 7-е сентября

Чехия, Прага. "Эпет Арена"

Украина - Албания 1:2

Голы: Конопля 49 - Исмайли 54, Асани 66

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков, Бражко (Малиновский 81), Шапаренко (Ванат 72) - Цыганков (Ярмоленко 72), Яремчук, Кабаев (Пихаленок 72).

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Албания: Стракоша - Хисай, Исмайли, Кумбулла, Митай - Рамадани, Асллани - Лачи (Бериша 73), Н. Байрами (Ходжи 77), Асани - Манай.

Запасные: Симони, Шерри, Баллиу, А. Байрами, Ходжа, Узуни, Михай, Сефери, Бериша, Хадрой, Спахиу, Абраши.

Главный тренер: Сильвиньо.

Предупреждения: Миколенко 69

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия).

По теме
yellow-arrow
Ванат: Говорили, чтобы не повторить матч с румынами. До первого пропущенного поединок был под нашим контролем
yellow-arrow
Конопля – о первом голе Албании: Трудно оправиться после такого. Это может произойти с Францией, Испанией или Англией
yellow-arrow
Ребров: Команды на поле действительно не было
Украина Албания
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
08.09.2024 в 00:25
Мене ніби з 2024 кинули в середину нульових коли ми відлітали від різних посередніх збірних. Ця Албанія саме такою і є. Типова балтійська збірна, яка віддає м'яч і не дає грати супернику. Але Албанія одна б не виграла. У неї є джокер - сірьога рєбруха. Який щедро опустив рівень збірної на рівень албанського бодання м'ячем. А як ми знає, зазвичай в такій грі балканцям рівних немає. Сірього браво
Ответить
3
1
Вернуться к новостям
Комментарии 102
Romerik (YNWA)
08.09.2024 в 00:25
Мене ніби з 2024 кинули в середину нульових коли ми відлітали від різних посередніх збірних. Ця Албанія саме такою і є. Типова балтійська збірна, яка віддає м'яч і не дає грати супернику. Але Албанія одна б не виграла. У неї є джокер - сірьога рєбруха. Який щедро опустив рівень збірної на рівень албанського бодання м'ячем. А як ми знає, зазвичай в такій грі балканцям рівних немає. Сірього браво
Ответить
3
1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.09.2024 в 00:19
Слабаки. Еще и суперзвезду Реала не попросили помочь сборной.))
Ответить
0
2
Зритель (Харьков)
08.09.2024 в 00:18
Насчёт дивизиона А автор насмешил. Наше место - в дивизионе C.
Ответить
4
1
Море23 (Одесса)
08.09.2024 в 00:15
Зато у Реброва динамовское сердце .теперь и президент Шевченко с динамовским сердцем во главе поэтому динамо ставят в чемпионате левые пенальти а потом в Европе что в сборной что в ЛС обсер
Ответить
4
2
Не дармоед (Запорожье)
08.09.2024 в 00:12
Потужна потужність.)
Ответить
4
0
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:13
незламна незламність
Ответить
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:12
Перший тур групового етапу Ліги націй УЄФА 2024/25 Група 1, дивізіон B Субота, 7-е вересня Чехія, Прага. "Епет Арена" Україна - Албанія 1:2 (с) что-что арена делает?)))
Ответить
3
0
storm_ua (Николаев)
08.09.2024 в 00:11
Пол команды забила на футбол давно уже. Тот же бревноленко с зиной, больше в кс играют чем тренируются
Ответить
3
2
tekutiev (донецк,Украина)
08.09.2024 в 00:11
жду выхода на сцену кисляка простоквашина-он тут после евро так защищал реброва.что скажет теперь?отдельное спасибо реброву за выход на замену "спасителей нации"-ярмоленко,ваната и пихалёнка.хотя и судаков из шахтёра не лучше
Ответить
4
1
oleg.m.3972 (Харьков)
08.09.2024 в 00:09
А,ну... Ещё раз озвучьте за кого вы играете ? За страну, за болельщиков, за престиж, за тренера, за воинов, за коэффициент, за незламнисть, за победу ???
Ответить
3
0
Kondor (Веселе)
08.09.2024 в 00:08
Що повинна зробити команда під керівництвом геніального Реброва,щоб там,в федерації зрозуміли,щойого пора гнати драною мітлою?
Ответить
4
1
Зритель (Харьков)
08.09.2024 в 00:19
Вилетіти в дивізіон С
Ответить
2
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
08.09.2024 в 00:27
Там потрібно гнати всю федерацію!тому що збірна як сирота,хто тільки на ній не вчився.
Ответить
0
0
avatar
bera012 (Днепр)
08.09.2024 в 00:08
Все на Реброва накинулись, а возьмите всех игроков с топ чемпионатов, они свои ножки берегут для них клуб важнее , чем сборная, там ведь бабло платят хорошее
Ответить
4
4
Morphyk7 (Черновцы)
08.09.2024 в 00:14
Им бабло и без игры платят. У них контракты
Ответить
3
1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
08.09.2024 в 00:08
Треба визнати, що збірна з Ребров не лише не прогресує - вона просто розвалена!МаксимовКовалецьСкрипникКалитвинцеву нас є кому підняти прапор!
Ответить
0
5
avatar
Американец 2000 (Харьков)
08.09.2024 в 00:12
Особенно Скрипник )))))) Металлист 1925 он уже поднял (((((((
Ответить
5
0
Romerik (YNWA)
08.09.2024 в 00:28
Іди ти в те ж місце та по тому ж напрямку, що і ребров, з такими то кандидатами
Ответить
0
0
i67 (Kyiv)
08.09.2024 в 00:04
Пора честно признать, что т.н. золотое поколение просто дно. То, что играют/сидят на лавка в солидных клубах, ещё не показатель. Миколенко и Забарный ещё куда ни шло, Трубин молоток, остальные либо уже дно, либо просто переоцененное дно с самого начала. Берегите нервы и все же надеемся.
Ответить
5
3
avatar
Prach13 (Дрогобич)
08.09.2024 в 00:29
Такі експерти як ти це саме говорили про Динамо Луческу!не повторяйся.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:03
больше всех приколол сегодня малина: вышел с заданием ярить по воротам и ярил... с 40 м))) клоун, пля)))
Ответить
5
1
avatar
Вarcelinius
08.09.2024 в 00:12
- Давай, Руся! - Даю, тренер! И Малиновский дал...
Ответить
1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:16
после матча: усё, руся!
 
1
1
Header (Черкассы)
08.09.2024 в 00:03
Зіграли, звичайно, убого. Перші півгодини взагалі перепас заради перепасу, а логіка підказує, що без ударів забити не можна. Ну і наш захист - це біль сьогодні, контри, стандарти - і ми всраті. Тому паскудна гра, паскудний результат. Єдине що, рєбя, зауважу: не треба зараз про "могутні" Албанію і Грузію. Ці коні грають, як ми колись грали - насичена оборона і контри, все. З таким футболом багато не награєш. Ситуативно - так, але в довгостроковій перспективі - це не тактика класних команд. Доживемо, коли Грузія чи та ж Албанія трощитиме хоча б умовних шведів через білд ап - тоді так, можна брати їх за приклад.
Ответить
3
1
storm_ua (Николаев)
08.09.2024 в 00:02
Худшая сборная в истории, просто худшая.
Ответить
8
2
IW (Lemberg city)
08.09.2024 в 00:01
Як казала у відомому передвиборчому роліку геноссе Андрія Шевченка Н.Королевська (не проти ночі будь згадана), "у мене є мрія". Щоб у наступній Лізі Націй (в групі С, а може навіть В) зійшлися збірні України та Вірменії. Тоді буде змога переконатись, наскільки була помилкова заміна тренера ЗбУ у 2021 р...
Ответить
3
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
08.09.2024 в 00:01
Це була та сама потужна незламність...
Ответить
6
1
oleg.m.3972 (Харьков)
08.09.2024 в 00:01
Сборная Динамо. Под предводительством динамовца. При управлении динамовца. При кураторстве динамовской УАФ. При протеже динамовца Суркиса... А шо вы хотели ?
Ответить
9
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 00:02
Это с совка еще тянецца... и будет тянуцца пока жив ублюдок суркис
Ответить
3
2
storm_ua (Николаев)
08.09.2024 в 00:00
Ребров вали нафуй.
Ответить
8
2
avatar
Американец 2000 (Харьков)
08.09.2024 в 00:13
Буква там - Х , должна быть !!!
Ответить
0
1
Зритель (Харьков)
07.09.2024 в 23:59
Для того, щоб Ребров пішов (сам чи в результаті звільнення), Україна повинна зайняти 4-е місце та вилетіти в Лігу C. Якщо будуть грати так, як сьогодні, а з Ребровим вони інакше грати не будуть - шанси дуже великі.
Ответить
3
1
Karamba911 (Львів)
07.09.2024 в 23:59
Є матчі де прикро, що погралиЄ матчі де злість бере за розслабленість, недооцінку(євро Румунія Україна)Є матчі де розумієш: ми грали проти гранда, проти якісної команди.В є матчі ні про що!? От це такий матч!!!!
Ответить
2
0
mykola 65 (Львів)
07.09.2024 в 23:58
Кому ми ще не програвали?
Ответить
4
1
MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 23:59
Во вторник видимо чехам проиграем, стало еще хуже после Евро
Ответить
3
1
Зритель (Харьков)
08.09.2024 в 00:00
100%
 
2
1
dimonxman 3rd (London)
07.09.2024 в 23:57
Ахаха, какое ж гавно эти наши диванные эксперды. Сначала кричали "Фоменка тренером" - поставили. "Гнать Фоменка в шею, тренер физрук, ставить Шеву". Поставили Шеву - "Пазик физрук, гнать в шею, ставить Петракова". Выгнали Шеву, поставили Петракова. "Петраков физрук, гнать его метлой, ставить Реброва (который в свое время тренеровал в Динамо и на него пасти открывали, мол он визрук, гнать его, но сейчас он хорошо зарекомендовал себя в Эмиратах и "народ" требует вернуть)". Поставили. Теперь уже орут гнать Реброва. Простите, вы проститутки, мечетесь с дного на другое. А никто не думал, что наши футболисты просто залупенцы, которые звезду ловят. Кто? Кто в Украине сейчас игрок мирового уровня? Лунин, который никак не сыграется в сборной? Трубин? И все.... Больше никого.... Малиновский, Зинченко, Яремчук, Ярмоленко - уже не те в меру разных причин, а больше никого и нет
Ответить
1
6
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:00
Є таке. Але людина провалилася на євро,не вийшло, то будь ласка, на вихід . Так у цивілізованому світі.
Ответить
5
1
Ariakiev01 (Київ)
08.09.2024 в 00:07
так и с Петряковым вышло. Провална выход. А тут вдруг провал и оставили! Это только по кумавству
 
1
1
dimonxman 3rd (London)
08.09.2024 в 00:08
Согласен, но некого вместо него поставить, увы. Кто захочет тренировать страну, в которой война? Только те, кого никто не взял тренером.
 
1
0
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:18
dimonxman 3rd (London) Ні, не так. Хто захоче тренивати країну, де суцільна корупція та кумавство.
 
0
0
dimonxman 3rd (London)
08.09.2024 в 00:21
И это тоже, но итог один - никто
 
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 00:00
придурак, нужен не тренер с динама-опзшным сердцем, а независимый от суркиса и ахметоффа тренер который бы звал только самых сильных игроков на данный момент. Маркевич например!
Ответить
2
2
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:04
Найбільша трагедія українького футболу - не призначення Маркевича головним тренером свого часу.
 
5
3
dimonxman 3rd (London)
08.09.2024 в 00:07
Ротаня? У него не дЫнамовское сердце, и что?
 
0
1
avatar
Вarcelinius
08.09.2024 в 00:07
Маркевич такой же муфлон, как и Ребров, только рога ветвистей.
 
2
2
nivroku (Odessa)
08.09.2024 в 00:12
На жаль, незрозуміло який зараз тренер з Маркевича, перша ліга з Карпатами ні про що не свідчить, там він дав порулити синові, і з того нічого доброго не вийшло. Але точно в Маркевича з тими самими навіть гравцями не було б такої вбогої гри.
 
1
1
Зритель (Харьков)
08.09.2024 в 00:08
В Украине хороших тренеров нет, как их нет в Грузии, Албании и им подобных. Поэтому Грузия и Албания берут иностранцев и дают результат. Плюс ищут грузин и албанцев - футболистов по всему миру. Вопрос - согласится ли нормальный иностранный тренер сейчас тренировать Украину? И согласится ли нормальный футболист сейчас взять украинский паспорт? На оба вопроса - ответ отрицательный.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Україна)
08.09.2024 в 00:18
Ну Сильвиньо и Саньоль это не прям уж топы какие-то, мы тоже тут не Пепа Гвардиолу ждем) Можно подобрать нормального специалиста, было бы желание. Но самое главное - убрать уже понты, уже съездили на Евро в ранге "фаворита", "самой перспективной команды", "та мы сейчас в 1/4 выйдем налегке". Теперь с Албанией фавориты, хотя у нас сборная ничем не лучше Албании, Грузии и Чехии. Надо головы опустить и работать. А Реброва поблагодарить и попрощаться, это еще после Евро нужно было сделать, тут уже не важно, какие там у него заслуги раньше были, ну не может он к этим игрокам подход найти.
 
1
1
aleks68
07.09.2024 в 23:57
то о чём говорили после провала на евро и случилось.вот вам и продолжение банкета.а реброву надо было уходить вовремя.с чехами сыграем вничью,что с нами сделают грузины страшно представить.p.s-перед матчем-тренерский штаб знает как готовить сборную..довбик и мудрик вовремя травмировались.видимо о чём-то догадывались
Ответить
2
1
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:05
Ну Мудрик буде грати з Чехами. Але шанси на очки у тому матча майже на нулі .
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:09
припаркуют автобус, а ракета в контру убежит и голь!)))
 
2
1
Зритель (Харьков)
08.09.2024 в 00:24
Чехам тоже проиграем
Ответить
1
1
MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 23:56
У Грузии и Албании отличные тренера Саньоль и Силвиньо, которые со средними игроками добиваются хороших результатов и показывают отличную игру, а у нас вроде состав сильнее, но получается что мы играем намного хуже чем должны. Отставка Реброва давно назрела, не верю что потом произойдет чудо и он выведет нас в ЧМ.
Ответить
3
1
Alexad (Кропивницький (Киров)
07.09.2024 в 23:55
Насправді склад у нашої збірної дуже хороший, на деяких позиціях є декілька рівноцінних гравців, це при тому що більшість грає в топ чемпіонатах при чому в ненайслабкіших клубах, але ж замало мати набір якісних виконавців, їх ще треба грамотно розставити на полі, поставити тактику, награти зв'язки, навчити грати при стандартах, вибрати правильну стратегію під конкретного суперника на конкретний матч..ні чого не хочу поганого сказати про жодного гравця який сьогодні був на полі, вони грали в те що їм запропонував тренерський штаб, єдине не зрозумів вихід Ваната, він зараз клубі як п'ята лапка у зайчика, а тут в збірну, навіть викликати немає за що, заслуг в цьому сезоні нуль, ще один доказ генія Реброва. Ще після Євро казав що Станіславович у пора подякувати і попросити звільнити місце на тренерській лавці. Так, звичайно Албанія команда не проста і досить бойова, але це не привід їм програвати, навіть більше скажу ми повинні такі команди обігрівати (це не шапкозакидання, це наш реальний рівень при нормальному тренері). Що хочу сказати, це повністю тренерська поразка,тнезважаючи на досить грубі помилки при пропущених м'ячах.
Ответить
3
1
dimonxman 3rd (London)
08.09.2024 в 00:14
Прости, а кто ИГРАЕТ в топ чемпионатах? Ну, кроме Мыколенка и Забарного?
Ответить
0
2
Alexad (Кропивницький (Киров)
08.09.2024 в 00:18
Циганков, Яремчук, Лунін Іспанія, Довбик Маліновський Італія, Зінченко, Мудрик, Забарний, Миколенко Англія, Тркбін Португалія. Яромола в Борусію свого часу бігав. Цього мало?
 
1
0
shat1970 (киев)
07.09.2024 в 23:55
Ребров маразмат , мало того что выставил состав не понимающих что они делают и куда бежать , та замены не сделал после перерыва . Человек с одной извилиной , ито посреди задницы .
Ответить
4
3
avatar
Spokoyno (Київ)
07.09.2024 в 23:55
ШО ТО БУЛО Раніше були "солодки парочки" Шевченко - Ребров, Ярмоленко - Коноплянка, які коли гра не йде щось вигадували Заводили команду! А наразі і гравці з топчемпіонатів побільше, а лідера НЕМА! Тому приблизна рівна гра, а закінчилася поразкою!
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2024 в 23:56
два самых днищенских дна сегодня - "топчемпионатовцы" забавный и миколка
Ответить
2
3
avatar
Spokoyno (Київ)
08.09.2024 в 00:02
Авжеж і сюди кротячи розбори пустили... Не забули хто асистував Коноплі і де МА... загубився, коли другий гол пропускали Невже не зрозуміло, що програли на динамівці чи гірники, а наша збірна?
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:07
они играют в АПЛ, а не в дупамо! а ошибок столько, что у дворовых пацанов меньше
 
1
1
avatar
Spokoyno (Київ)
08.09.2024 в 00:20
Здавалося доросла людина, а веде себе, як ... Когось обізвав і що на души полегшало. Так Забарний поки не у формі, але ХТО замість нього? Ну як оцінили гру незалежні експерти Конопля - 7,5 (мабуть +0,5 за гол); Забарний - 7,0; Матвієнко - 6,7; Миколенко - 7,2 (за асист теж щось дали) Може не на того наїхали? Може трохи про футбол поспілкуємося, а не тещині розбори
 
1
0
valdemar_lviv (Львів)
07.09.2024 в 23:55
Перед тим, як їм усім вправити ноги, треба зашити рот, шоб менше в передматчевих інтерв'ю тринділи, як вони героїчно будуть грати
Ответить
4
0
Prideman (Lviv)
07.09.2024 в 23:55
Будемо падати вниз, доки в укр. футболі не припиниться оте кумівство. Мають грати найсильніші, а не лише з ДК і колишні динамівці. Ярмоленко, Ванат, це не рівень збірної. Але зате динамівці. Тому в збірній.
Ответить
4
3
avatar
Spokoyno (Київ)
08.09.2024 в 00:05
На наступну гру випустимо лише гравців Карпат та Вереса і тоді чехів рознесемо Невже не зрозуміло, що кращих в Україні перш за все скупує Динамо та Шахтар!
Ответить
1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.09.2024 в 23:55
ермак доволен, агент фсб реброфф хорошо поработал сегодня..
Ответить
1
1
download1 (huyersk)
08.09.2024 в 00:22
Гарний жарт, хоч і гіркий
Ответить
0
0
Pianist (Київ)
07.09.2024 в 23:55
Золотое поколение блин… :) Мажоры хреновы.
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2024 в 23:53
а что то за красномордое существо рядом с пазиком сидело?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
07.09.2024 в 23:56
Красноморд обыкновенный, полевой.
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:02
ааа, ну тада понятно
 
1
0
nivroku (Odessa)
07.09.2024 в 23:51
Реброва - геть! Мало було ганьби на ЧЄ? Не тільки Реброва, але й Шеву від керівництва українським футболом! Лицеміри й злодії, пиляють бабло у своєму колі, а в футболі геть не тямлять
Ответить
6
2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
07.09.2024 в 23:51
Сергійко, пиши заяву, швиденько - вся Україна чекає.
Ответить
6
2
Prideman (Lviv)
07.09.2024 в 23:51
Дожилися. Албанії ми раніше не програвали ніколи. Хоча часто пересікалися. В албанців у активі була лише одна нічия. До сьогодні
Ответить
4
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2024 в 23:50
где то такое мы уже видели но там был счёт 3-1 не в нашу пользу -писал не ставьте ЗИНУ-ВАНАТА-МАЛИНУ не хватало ещё СИДОРА--написал что будет ничья ошибся проиграли а хотел написать ничья или проигрыш
Ответить
2
1
MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 23:52
Всех кого ты назвал, были сегодня в запасе, причина поражения в тренере в целом в команде
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2024 в 23:50
олбандзе победили заслуженно - опасных моментов у них было нааамного больше плюс компактная и пружинистая оборона
Ответить
2
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
07.09.2024 в 23:50
Золотое поколение сборной показало клас!!! Молодцы!!! Очередной рекорд поставлен: первое поражение Албании. Но нужно двигаться дальше ещё есть Андора и тп
Ответить
5
0
valdemar_lviv (Львів)
07.09.2024 в 23:52
Нічого, в дивізіоні D ми всім покажем!
Ответить
2
0
download1 (huyersk)
07.09.2024 в 23:54
Да з такою грою( точніше, з її відсутністю) нас і карлики-полупрофі з'їдять! Стояча гра!
 
1
0
MaximSK (Киев)
07.09.2024 в 23:49
К сожалению наша сборная падает все вниз и вниз, сперва умудрились проиграть румынам 3-0 и занять последнее место в самой слабой группе Евро, я бы на месте Реброва после этого подал бы в отставку. А они после такого провала на Евро, еще умудряются дома проиграть Албании 1-2, и счет по игре увы. У нас нет обороны, постоянно за спину пропускают игроков соперника, не держат их в штрафной, в стандартах постоянно их упускают, в атаке ненамного лучше, во втором тайме прибавили, но после пропущенного гола, ни одного момента не создали. Вывод, не вижу перспектив у сборной с таким бездарным тренером и такими игроками. Ребров должен уходить после матча с чехами, хуже сыграть было невозможно сегодня против средней Албании.
Ответить
6
1
avatar
Вarcelinius
07.09.2024 в 23:49
Выпускать Пихалёнка и ярмолапитека за 15 минут до конца игры? Сирожа, ты дурак?
Ответить
9
1
nivroku (Odessa)
07.09.2024 в 23:53
он таки да дурак, еще и подонок
Ответить
5
1
Morphyk7 (Черновцы)
07.09.2024 в 23:49
С одной из самых перспективных сборных Европы, ребров умудрился сделать самую бессмысленную, самую худшую сборную, самую медленну, бездумную и стоячую
Ответить
7
1
Термит (Київ)
07.09.2024 в 23:49
Цілимось на дивізіон С?
Ответить
4
1
miruk 81 (львів)
07.09.2024 в 23:48
Вина на тренеру, не вгадав зі стартовим складом
Ответить
3
0
download1 (huyersk)
07.09.2024 в 23:55
С чим він вгадав сьогодні?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2024 в 23:47
зато киноплёнку проводили)))
Ответить
2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
07.09.2024 в 23:47
Вот что бывает, когда вместо Сборной Украины играет сборная Динамо...
Ответить
6
3
nivroku (Odessa)
08.09.2024 в 00:05
яке Динамо? Трубін, Матвієнко, Конопля, Зінченко - це Динамо?
Ответить
0
3
oleg.m.3972 (Харьков)
08.09.2024 в 00:11
А остальные ?
 
2
0
andy1973 (Рівне)
07.09.2024 в 23:47
Ребров не має ідей. Це очевидно.
Ответить
5
1
Sandra777 (Львів)
07.09.2024 в 23:46
Яка схема гри в Реброва ,в шо вони грають ,хто за захист відповідає вигнати вже ,якщо тренера не змінять -ЧС
Ответить
4
1
Будєм разбіратся (Київ)
07.09.2024 в 23:46
Сергій Станіславович, дякуємо що так якісно поставили гру збірної. Шикарний перформанс з перекочуванням м’яча впоперек поля і закономірний результат
Ответить
5
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.09.2024 в 23:46
А Л Е Н И ! ! !
Ответить
5
1
avatar
Вarcelinius
08.09.2024 в 00:02
А Ребров аленевод.
Ответить
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2024 в 00:08
пасьянс сложился!))))
 
2
0
avatar
culesmierda (Тернопіль)
07.09.2024 в 23:45
Це потужно
Ответить
3
1
C_Ballack (Днепр)
07.09.2024 в 23:45
Ребров, на выход!
Ответить
5
2
download1 (huyersk)
07.09.2024 в 23:45
Дякую, Албанія, що втримали перемогу!Щиро вболівав за вас у кінці матчу..По-перше ви заслужили перемогу. По-друге для нас поразка зараз - це перемога! З таким тренером у нас не буде все одно результатів !Гри немає, результату, звісно, теж не буде без гри .Ребров - аут! Найсциклівіша збірна України усіх часів, вже можно це казати сміло! Шкода, що доводиться змінювати тренерів такою ціною ( Дивізіоном А ).P.S. Я просто в шоці - після проваленого першого тайму жодної заміни по перерві!!! Перші заміни після 70-ї хвилини! У нас просто не було жодних шансів на позитивний результат сьогодні! Федерація! Чому у Грузинів, Албанців та багатьох інших збарних іноземні фахівці, а у нас динамівські сердця?? ( у старті три динамівця, байдуже в якій формі, треба ставити, бо Динамо) На заміну на 70-й хвилині виходять ще три динамівці! Це смішно! Суркіс задоволений, браво! Судаков ніякий вже матчів 5 поспіль, просто ганьба, а не гра від нього. Але він у старті! Зіна взагалі не вийшов! Це ні в які ворота.. Задовбало кумівство як у державі, так і у нашому футболі... Саме через кумівство не запрошують ні Саньолів, Ні Сальвінь, бо тоді не вийде всі ці оборутки, вся ця корупція і гниль. Так, не приємно, так - боляче. Але це плата за те, що не звільнили після євро реброва. Країна розплачується через футбольних чиновників- корупціонерів і кумів .
Ответить
9
1
Ariakiev01 (Київ)
07.09.2024 в 23:50
Саме цікаве, що після такої ганьби змін небуде!
Ответить
3
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости