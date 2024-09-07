Национальная сборная Украины
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Старт матча Украина - Албания задержался из-за проблем с гетрами у Яремчука
Наблюдательные арбитры
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Интересный эпизод произошел перед стартовым свистком матча Лиги наций между сборными Украины и Албании. Арбитры поединка обратили внимание на гетры нападающего сине-желтых Романа Яремчука.
Дело в том, что гетры были с дырками. Добавим, что футболисты их подрезают для удобства. Однако по правилам турнира гетры должны быть необрезанными.
Главный арбитр Луиш Годинью заставил форварда привести исправить проблему. Только после этого игра началась.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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