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Национальная сборная Украины

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Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87

Национальная сборная Украины
Обновлено

Евгений официально завершил свою международную карьеру

Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Перед матчем 1-го тура Лиги наций Украина – Албания прошла небольшая церемония, посвященная прощанию Евгения Коноплянки с национальной командой.

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34-летний экс-полузащитник провел 87 матчей в составе "сине-желтых" и забил 21 гол. Президент УАФ Андрей Шевченко вручил бывшему игроку именную футболку с надписью 87.

Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87 - изображение 1

Евгений завершил карьеру в статусе третьего бомбардира команды. По количеству сыгранных поединков экс-лидер "Днепра" занимает седьмую строчку. Выступал на Евро-2012 и континентальном первенстве 2016, а также помог коллективу пробиться на ЧЕ-2020.

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Евгений Коноплянка Андрей Шевченко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.09.2024 в 22:48
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
07.09.2024 в 22:48
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
07.09.2024 в 22:41
Ого легенда
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1
ANESTEZIO (Вінниця )
07.09.2024 в 22:49
Сподіваюся, що в твоєму коментарі сарказму немає
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