Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87
Евгений официально завершил свою международную карьеру
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Перед матчем 1-го тура Лиги наций Украина – Албания прошла небольшая церемония, посвященная прощанию Евгения Коноплянки с национальной командой.
34-летний экс-полузащитник провел 87 матчей в составе "сине-желтых" и забил 21 гол. Президент УАФ Андрей Шевченко вручил бывшему игроку именную футболку с надписью 87.
Евгений завершил карьеру в статусе третьего бомбардира команды. По количеству сыгранных поединков экс-лидер "Днепра" занимает седьмую строчку. Выступал на Евро-2012 и континентальном первенстве 2016, а также помог коллективу пробиться на ЧЕ-2020.
Популярное сейчас
- С дебютантом. Известен стартовый состав сборной Украины на матч Лиги наций против Албании
- КМ. Полесье - Заря 1:2. Первые награвания Супряги
- "Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
- Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Комментарии 3