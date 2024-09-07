Сборная красиво попрощалась с Коноплянкой. Шевченко вручил именную футболку с надписью 87

Перед матчем 1-го тура Лиги наций Украина – Албания прошла небольшая церемония, посвященная прощанию Евгения Коноплянки с национальной командой.

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34-летний экс-полузащитник провел 87 матчей в составе "сине-желтых" и забил 21 гол. Президент УАФ Андрей Шевченко вручил бывшему игроку именную футболку с надписью 87.

Евгений завершил карьеру в статусе третьего бомбардира команды. По количеству сыгранных поединков экс-лидер "Днепра" занимает седьмую строчку. Выступал на Евро-2012 и континентальном первенстве 2016, а также помог коллективу пробиться на ЧЕ-2020.