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Конопля забил Албании, но через считанные минуты соперник поразил ворота Трубина
Сине-желтые наконец-то отличились, но преимущество было коротким
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
На 49-й минуте неожиданный выстрел удался Ефиму Конопле. Мяч с левого фланга дошел до правого защитника "сине-желтых" и тот в касание хлестко прошил голкипера албанцев.
Ефим дебютировал в национальной команде в 2020 году. Сегодня он проводит 18-й поединок в составе главного коллектива страны и только второй в рамках Лиги наций.
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Впрочем, уже на 54-й минуте Албания нанесла ответный удар. Ардиан Исмаили оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его низом под левую штангу ворот. Счет становится 1:1.
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