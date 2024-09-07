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Национальная сборная Украины

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Украина пропускает второй гол от Албании

Национальная сборная Украины
Обновлено

Камбек от соперника

Украина пропускает второй гол от Албании

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Качественная комбинация удалась на экваторе второго тайма сопернику сборной Украины. Манай прострелил с фланга, Лачи эффектно пропустил, а Асани в прикосновение расстрелял Трубина.

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Всего за 12 минут Албания переворачивает ход событий. Асани дебютировал в сборной только в прошлом году. С учетом сегодняшней встречи форвард оформил 9 результативных действий в 18 поединках за национальную команду.

Рэй Манай хоть и младше Ясира, но в коллективе выступает с 2015-го. Он проводит 38-й матч в составе Албании.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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