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Украина пропускает второй гол от Албании
Камбек от соперника
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Качественная комбинация удалась на экваторе второго тайма сопернику сборной Украины. Манай прострелил с фланга, Лачи эффектно пропустил, а Асани в прикосновение расстрелял Трубина.
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Всего за 12 минут Албания переворачивает ход событий. Асани дебютировал в сборной только в прошлом году. С учетом сегодняшней встречи форвард оформил 9 результативных действий в 18 поединках за национальную команду.
Рэй Манай хоть и младше Ясира, но в коллективе выступает с 2015-го. Он проводит 38-й матч в составе Албании.
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