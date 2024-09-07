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Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании
Опять неудача
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Сборная Украины уступила Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций. По данным статистических порталов, лучше всего в составе сине-желтых выступили защитники Виталий Миколенко (7,2 от WhoScored) и Ефим Конопля (7,5 от Sofascore).
Напомним, что единственный гол за Украину оформили именно Миколенко и Конопля - первый ассистировал на второго.
Самые низкие оценки получили Андрей Ярмоленко (6,0/6,6) и Владислав Ванат (6,0/6,5). Оба игрока выходили на замены.
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