Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании

Сборная Украины уступила Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций. По данным статистических порталов, лучше всего в составе сине-желтых выступили защитники Виталий Миколенко (7,2 от WhoScored) и Ефим Конопля (7,5 от Sofascore).

Напомним, что единственный гол за Украину оформили именно Миколенко и Конопля - первый ассистировал на второго.

Самые низкие оценки получили Андрей Ярмоленко (6,0/6,6) и Владислав Ванат (6,0/6,5). Оба игрока выходили на замены.