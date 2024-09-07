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Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании

Национальная сборная Украины

Опять неудача

Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Сборная Украины уступила Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций. По данным статистических порталов, лучше всего в составе сине-желтых выступили защитники Виталий Миколенко (7,2 от WhoScored) и Ефим Конопля (7,5 от Sofascore).

Напомним, что единственный гол за Украину оформили именно Миколенко и Конопля - первый ассистировал на второго.

Самые низкие оценки получили Андрей Ярмоленко (6,0/6,6) и Владислав Ванат (6,0/6,5). Оба игрока выходили на замены.

Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании - изображение 1
Лучшими были Миколенко и Конопля. Известны оценки игроков сборной Украины за матч против Албании - изображение 2
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Comment06 (Украина)
08.09.2024 в 00:28
Від гри залишилося відчуття безпорадності збірної. Середня Албанія на нашому фоні виглядала топ збірною- технична, швидка, зіграна, заточена на атаку. На словах "краща збірна сучасної України"- патріоти до мізку кісток: обгорнуті прапор чутливо співають гімн, дякують ЗСУ, обіцяють все покласти... а на полі програють всім підряд, імітуючи боротьбу і самовіддачу. Повчилися б у паралімпійців! Та й Ребров з Шевченком не переконують і не вражають. Боюся, по результатах гри з розлюченими поразкою чехами назріють кардинальні кадрові зміни. Але хто їх буде робити?
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Комментарии 2
Comment06 (Украина)
08.09.2024 в 00:28
Від гри залишилося відчуття безпорадності збірної. Середня Албанія на нашому фоні виглядала топ збірною- технична, швидка, зіграна, заточена на атаку. На словах "краща збірна сучасної України"- патріоти до мізку кісток: обгорнуті прапор чутливо співають гімн, дякують ЗСУ, обіцяють все покласти... а на полі програють всім підряд, імітуючи боротьбу і самовіддачу. Повчилися б у паралімпійців! Та й Ребров з Шевченком не переконують і не вражають. Боюся, по результатах гри з розлюченими поразкою чехами назріють кардинальні кадрові зміни. Але хто їх буде робити?
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Зубрович (Вінниця )
08.09.2024 в 00:22
Хто виставляв оцінки? Конопля винен у першому голі, а Миколенко пропускає між ноги другий гол.Тому і програємо, бо винуватців програшу виставляємо найкращими гравцями.Причина поразки - чутки про звільнення Реброва. Його з гравців уже ніхто не слухає. Збірна для них - обуза. Їм би більше в клубах пограти. Там каса!
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