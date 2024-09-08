Половина с максимумом, половина - ни с чем. Турнирная таблица группы Украины после 1-го тура Лиги наций

Завершились матчи 1-го тура в первой группе лиги В. Сборная Грузии на своем поле довольно неожиданно разгромила Чехию (4:1), а сборная Украины уступила Албании (1:2).

Грузина и албанцы зарабатывают по 3 очка и выходят на 1-2 места группы. Третьими размещаются украинцы, а последними пока являются чехи - у обеих команд по 0 зачетных баллов.

Поединки 2-го тура состоятся во вторник, 10-го сентября. Чехия будет принимать Украину, а Грузия отправится в гости к Албании.