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Национальная сборная Украины

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Половина с максимумом, половина - ни с чем. Турнирная таблица группы Украины после 1-го тура Лиги наций

Национальная сборная Украины

Грузия и Албания на вершине

Половина с максимумом, половина - ни с чем. Турнирная таблица группы Украины после 1-го тура Лиги наций

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Завершились матчи 1-го тура в первой группе лиги В. Сборная Грузии на своем поле довольно неожиданно разгромила Чехию (4:1), а сборная Украины уступила Албании (1:2).

Грузина и албанцы зарабатывают по 3 очка и выходят на 1-2 места группы. Третьими размещаются украинцы, а последними пока являются чехи - у обеих команд по 0 зачетных баллов.

Половина с максимумом, половина - ни с чем. Турнирная таблица группы Украины после 1-го тура Лиги наций - изображение 1

Поединки 2-го тура состоятся во вторник, 10-го сентября. Чехия будет принимать Украину, а Грузия отправится в гости к Албании.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 00:14
где такое уже было с 4 очками и не вышли--давай Ребро пиши в отставку не позорь УКРАИНУ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 00:14
где такое уже было с 4 очками и не вышли--давай Ребро пиши в отставку не позорь УКРАИНУ
Ответить
0
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