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Половина с максимумом, половина - ни с чем. Турнирная таблица группы Украины после 1-го тура Лиги наций
Грузия и Албания на вершине
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Завершились матчи 1-го тура в первой группе лиги В. Сборная Грузии на своем поле довольно неожиданно разгромила Чехию (4:1), а сборная Украины уступила Албании (1:2).
Грузина и албанцы зарабатывают по 3 очка и выходят на 1-2 места группы. Третьими размещаются украинцы, а последними пока являются чехи - у обеих команд по 0 зачетных баллов.
Поединки 2-го тура состоятся во вторник, 10-го сентября. Чехия будет принимать Украину, а Грузия отправится в гости к Албании.
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