Конопля – о первом голе Албании: Трудно оправиться после такого. Это может произойти с Францией, Испанией или Англией

Ефим Конопля подвел итоги встречи.

“Конечно, матч показался очень трудным. Знали, что принципиальный и неудобный соперник. В целом, как и вся группа. Я считаю, что уступили совсем не по игре. У нас было больше моментов, больше били по воротам. Пропустили из двух контратак. Угловой был после контратаки. Не досмотрели, сопернику повезло.

Первый гол? Там был сумбур. Кажется, я сыграл головой, потом мяч попал в кого-то и упал на ногу сопернику, он его и запихнул нам с нескольких метров".