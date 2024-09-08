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Конопля – о первом голе Албании: Трудно оправиться после такого. Это может произойти с Францией, Испанией или Англией

Национальная сборная Украины

Защитник прокомментировал поражение

Конопля – о первом голе Албании: Трудно оправиться после такого. Это может произойти с Францией, Испанией или Англией

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Ефим Конопля подвел итоги встречи.

“Конечно, матч показался очень трудным. Знали, что принципиальный и неудобный соперник. В целом, как и вся группа. Я считаю, что уступили совсем не по игре. У нас было больше моментов, больше били по воротам. Пропустили из двух контратак. Угловой был после контратаки. Не досмотрели, сопернику повезло.

Первый гол? Там был сумбур. Кажется, я сыграл головой, потом мяч попал в кого-то и упал на ногу сопернику, он его и запихнул нам с нескольких метров".

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"В перерыве договаривались быть более терпеливыми. Мы владели игрой в первом тайме, нам нужно было наращивать контроль. В принципе мы это и сделали, забили гол. Затем стандарт. Это всегда тяжело, когда так пропускаешь. Это может произойти с любой командой, с Францией, Испанией или Англией. Все могут пропустить после стандарта. Трудно прийти в себя после такого.

Мой гол? Был рад, что забил. Можно сказать, что немного тренирую такие удары. К сожалению, это не помогло команде победить. Потому это просто гол и не больше”, – признался футболист.

10 сентября "сине-желтые" будут играть против Чехии.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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