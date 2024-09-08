Ванат: Говорили, чтобы не повторить матч с румынами. До первого пропущенного поединок был под нашим контролем

Владислав Ванат заявил, что сборная потеряла контроль после того, как не смогла удержать преимущество.

“Комментировать… Не знаю, что здесь комментировать. Мы не должны проигрывать этот матч. Конечно, мы говорили, чтобы не повторить матч с румынами. Чтобы выйти с большим желанием. До первого пропущенного гола поединок находился под нашим контролем. Этот мяч переломил ход встречи".

"Когда я вышел, игра уже пошла ва-банк, действовали в два нападающих. Надо было забивать, бежали за спину защитникам, но, к сожалению, моментов не возникло.

Спасибо нашим болельщикам. Хочется принести извинения за то, что не оправдали надежд. Еще один матч, не хочется оправдываться и говорить, что мы выйдем и выигрываем все последующие матчи. Но нужно играть с большим настроем, не падать духом, когда пропускаем гол”, – считает нападающий.