Анатолий Трубин – лев матча в третьей игре подряд. Он опередил в голосовании Забарного на 1%

Несмотря на поражение в стартовом туре Дивизиона В Лиги наций, голкипер сборной Украины получил наибольшее признание среди поклонников "сине-желтых". На его счету 3 сейва.

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За футболиста "Борнмута" проголосовал 21% респондентов. На третьей позиции оказался новичок команды Владислав Кабаев (13%). Еще 11% ответов засчитали в пользу Виктора Цыганкова.

Все остальные игроки не преодолели барьер в 6%. Вратарь "Бенфики" уже в третьем матче подряд получает наибольшее одобрение от болельщиков. Его также признавали "львом" в поединках 2-го и 3-го тура групповой стадии Евро-2024.