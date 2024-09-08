Евро-2024, 4-й тур? Украина – Албания 1:2. Обзор матча и видео голов

"Сине-желтые" не смогли порадовать болельщиков в первой встрече Лиги наций, хотя и открыли счет после перерыва. В первом тайме сборная всего дважды пробила по воротам. Во второй половине поединка таких попыток было уже 14, вот только конверсия минимальна. Вдобавок два из пяти ударов по владениям Трубина оказались результативными.

После перерыва команда усилила контроль мяча до 60% и пыталась действовать активнее в нападении, но зацепиться хотя бы за ничью не удалось.

Уже в понедельник подопечные Реброва будут снова играть в столице Чехии против коллектива этой страны. В Тиране состоится поединок неожиданных лидеров квартета 1.

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Смотрите обзор матча 1-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Прага. epet ARENA

Украина – Албания 1:2

Голы: Конопля, 49 – Исмаили, 54, Асани, 66