Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет

Польский журналист Петр Слонка отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Албании (1:2) в рамках Лиги наций.

"Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Возможно, украинская сборная подхватила вирус от поляков?

Болельщики сборной теперь знают, что чувствовали болельщики сборной Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще худшая игра. Нет идеи", - написал Слонка.