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Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет
Он прав
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Польский журналист Петр Слонка отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Албании (1:2) в рамках Лиги наций.
"Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Возможно, украинская сборная подхватила вирус от поляков?
Болельщики сборной теперь знают, что чувствовали болельщики сборной Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще худшая игра. Нет идеи", - написал Слонка.
Напомним, перед стартом Евро-2024 Украина провела спарринг с Польшей. Сине-желтые проиграли со счетом 1:3, пропустив все голы за первые 30 минут.
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