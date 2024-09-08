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Национальная сборная Украины

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Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет

Национальная сборная Украины

Он прав

Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Польский журналист Петр Слонка отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Албании (1:2) в рамках Лиги наций.

"Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Возможно, украинская сборная подхватила вирус от поляков?

Болельщики сборной теперь знают, что чувствовали болельщики сборной Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще худшая игра. Нет идеи", - написал Слонка.

Напомним, перед стартом Евро-2024 Украина провела спарринг с Польшей. Сине-желтые проиграли со счетом 1:3, пропустив все голы за первые 30 минут.

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Украина Польша
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Источник:
Пьотр Слонка у ТГ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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