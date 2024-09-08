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Худжамов: Пожалуй, не в моей компетенции давать развернутый комментарий по игре команды
Сказал несколько слов о Трубине
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Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов ответил на вопросы журналиста после поражения команды сборной Албании (1:2).
- Как вы оцените сегодняшнюю игру команды?
- Что можно оценить? Тяжело, когда проигрываешь. Конечно, оценки давать трудно, видимо, это не в моей компетенции, давать такой развернутый комментарий по игре команды.
- Как вы оцените игру вратаря команды Анатолия Трубина?
- Такая ситуация, что я, как тренер, всегда подмечаю нюансы. Я ничего плохого не могу сказать о его игре сегодня. На каждой тренировке, а также в каждом матче есть моменты, с которыми нужно работать и улучшать.
- Как вы думаете, что нужно изменить, в чем-то добавить, чтобы достичь положительного результата в матче с Чехией?
- Старание. Сейчас футбол практически везде одинаковый. Считаю, что старание и самоотдача - на первом месте.
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