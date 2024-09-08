"Новые правила ввели": Яремчук рассказал об эпизоде перед началом матча с Албанией

Перед стартовым свистком матча Лиги наций между сборными Украины и Албании (1:2) арбитры обратили внимание на гетры нападающего сине-желтых Романа Яремчука. Главный судья Луиш Годинью заставил исправить проблему. Из-за этого начало игры немного задержалось.

Яремчук прокомментировал результат матча и эпизод перед стартовым свистком.

- Что, по вашему мнению, сегодня повлияло на то, что результат отрицательный?

- Сейчас сложно говорить, потому что был, был сложный поединок. Надо каждому с себя, я думаю, максимум требовать, и сейчас делать кого-то виноватым по горячим следам будет неправильно. Поэтому я считаю, что каждый должен начать с себя, сделать выводы и двигаться дальше.

- Расскажите о ситуации в начале матча, когда задержался старт игры из-за каких-то проблем с экипировкой.

- Новые правила ввели, что нельзя обрезать гетры на икрах.