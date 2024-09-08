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Миколенко: Команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее вскрыть

Национальная сборная Украины

Но почему же не получилось?

Миколенко: Команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее вскрыть

Олександр Приходько UA-Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Албании (1:2) в 1-м туре Лиги наций.

- Что поспособствовало сегодня такому негативному результату?

- Пропустили два мяча из-за своих ошибок, не смогли забить в конце матча. Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее вскрыть.

- Какие мысли о следующем матче, который уже состоится во вторник? Что можно изменить, чтобы улучшить результат?

- У меня сейчас нет мыслей об этом, прошло всего 30 минут от окончания матча. Я сейчас думаю о восстановлении после игры. Завтра будем смотреть Чехию и разбирать их.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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