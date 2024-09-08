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Миколенко: Команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее вскрыть
Но почему же не получилось?
Олександр Приходько UA-Футбол
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Албании (1:2) в 1-м туре Лиги наций.
- Что поспособствовало сегодня такому негативному результату?
- Пропустили два мяча из-за своих ошибок, не смогли забить в конце матча. Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее вскрыть.
- Какие мысли о следующем матче, который уже состоится во вторник? Что можно изменить, чтобы улучшить результат?
- У меня сейчас нет мыслей об этом, прошло всего 30 минут от окончания матча. Я сейчас думаю о восстановлении после игры. Завтра будем смотреть Чехию и разбирать их.
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