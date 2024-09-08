Кучер: Я был удивлен каким-то равнодушием игроков сборной Украины в первом тайме

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер пространно проанализировал матч Украины против Албании в рамках 1-го тура Лиги наций. Напомним, сине-желтые уступили со счетом 1:2.

- Александр, Вы ожидали поражения Украины от Албании?

- Конечно, все, кто разбирается в футболе, понимали, что Албания - очень непростая команда. Это уже давно не сборная-аутсайдер в европейском футболе. Давайте просто вспомним, как они сыграли на Евро: ничья с Хорватией (2:2) и поражения с минимальными разницами от Испании (0:1) и Италии (1:2).

Но я скажу так: повторения румынского синдрома я не ожидал. Не думал, что Украина снова проиграет сопернику, который по классу и подбору игроков, при всем уважении к Албании, все же ниже классом. Я был удивлен каким-то равнодушием наших игроков в первом тайме. Вот не видел я желания, жажды победы у наших футболистов.

- То есть причина фиаско в недостаточной мотивации?

- Не могу ответить однозначно. Однако снова неудачно сыграли на стандартах. Это я о первом голе прежде всего и вообще много единоборств вчера проиграли украинцы. Командные действия в обороне снова желают лучшего... Вот - главные причины поражения, я так думаю.

Или результат по игре? Вероятно, что да, потому что мы проиграли. Не вижу смысла оправдываться. Украина вела со счетом 1:0 и если бы сыграли более строго в обороне, реализовали свои остальные моменты, а они пусть и не стопроцентные, но были, то праздновали бы победу.

- Ребров снова бросил в бой второго форварда, Владислава Ваната, уже когда, как говорится, жареный петух клюнул в одно место. Да, у нас не было Довбыка, но неужели нельзя было сыграть с двумя нападающими?

- В принципе, я Реброва не критиковал бы, потому что, как вы сами сказали, на Довбыка он не мог рассчитывать, а Ванат и Яремчук не очень хорошо сыграны. Албания обычно очень хорошо начинает все поединки, пытается с первых минут прессинговать, атаковать, действовать агрессивно. Возможно, и поэтому также Ребров вышел на игру с одним нападающим.

И, не забывайте, что у нас вчера не было и Мудрика, а без Михаила почти не было фланговых прострелов. Да, хорошо сыграл Виктор Цыганков. На уровне выглядел Владислав Кабаев, но динамовец в сборной дебютант и, опять же, здесь уже вопрос в отсутствии сыгранности.

- Что касается тактики, то было четыре, а не пять номинальных защитников, как против Германии или Бельгии. У Вас есть вопросы-претензии к действиям Миколенко, Забарного и компании?

- Я бы не стал выделять как-то антигероя матча в целом и среди защитников в частности. Пытались играть по игрокам, опекать, но вот в ситуации со вторым голом, кто должен был держать Ясира Асани? Конопля, пожалуй, если посмотреть на расположение игроков по позиции. А так он остался один и расстрелял Трубина. Украина раскрылась, побежала, дали пространство сопернику и получили.

В самом начале голевой комбинации Албании, когда они нам забили второй раз, был кавардак какой-то. Не сумели перестроиться быстро в обороне, потеряли игрока, который простреливал (Рей Манай). А албанцы уже как по нотам разыграли.