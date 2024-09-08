Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией

А что я вам говорил перед этим матчем? “Традиционно колючий и неуступчивый соперник, на которого мы выходим из еще более ослабевшего чемпионата и с зачастую невнятными на сегодня “легионерами”. Тревожно - не то слово…” Увы, как говорится, предчувствия его не обманули.

Все оказалось даже хуже, чем лично я мог ожидать. Но в целом абсолютно укладывается в немудреную схему нашего нынешнего игрового состояния. Ну не может быть сборная блестящим исключением из унылой картины, какую сегодня, к несчастью, представляет собой украинский футбол. По объективным причинам.

К этому нужно было быть готовым. И все оптимистичные прогнозы специалистов, обещавшие непростую, но победу, не то чтобы удивляли - наверное, в них взял верх патриотизм, и где-то желаемое представлялось действительным. Если не ошибаюсь, из тех, чьи интервью довелось прочесть, только Кварцяный видел здесь ничью.

Но факты - упрямая вещь. УПЛ деградировала, как ни мерзко звучит это слово. В том не ее вина - это наша общая и большая беда. И да, что для меня менее объяснимо, наших “звезд”, которые сегодня в порядке за границей, можно пересчитать слишком быстро - раз, два и обчелся. Откуда же взяться убедительной игре?

Проигрывает команда - виноват тренер. Этой нехитрой житейской сентенцией всегда спешат воспользоваться болельщики, пытаясь найти причины неудач. Вы знаете, сегодня я не буду ее оспаривать: у меня нет аргументов в защиту Реброва и компании после увиденного вчера в Праге. А изобретать их нет настроения.

Тут главное другое. Отчего-то совершенно нет уверенности, что вдруг из воздуха материализуется некий футбольный мессия - к примеру, условный Петраков, столь полюбившийся кое-кому из нас - и все волшебным образом наладится. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. А особого рвения у них пока не видно.

Хандрим, братцы, хандрим. И, шаг за шагом, отстаем от современной футбольной жизни. Вот это печальнее всего. Когда-то четким показателем уровня игры команд являлся уровень их национального чемпионата. Затем, на ярких примерах хорватов, датчан и иже с ними стало ясно, что может быть иначе за счет сильных “легионеров”.

Сейчас у нас нет ни того, ни другого. Да-да, количество украинцев в топ-чемпионатах не спешит перерасти в качество. И отдельные успешные сезоны некоторых из них - лишь исключение, подтверждающее правило. Посмотрим правде в ее беспощадные глаза. И забудьте уже нарративы прессы о “золотом поколении”. Работа у нее такая.

Для постороннего зрителя и албанских фанатов игра в Праге была вполне себе зрелищной. Может быть, за исключением середины первого тайма и концовки поединка. Последнее, кстати, говорит явно не в пользу проигравшей команды.

После победного гола Асани на 66-й минуте имел место лишь один голевой момент, и тот - у наших ворот. А по большому счету, мы провели вхолостую всю заключительную треть матча - последней угрозой воротам Стракоши стал дальний удар Бражко еще за три минуты до момента футбольной истины.

На самом деле, албанцы “наиграли” на все три мяча. Тогда как мы, по-хорошему, не натянули даже на второй. И это - самое неприятное из вчерашних впечатлений. Соперник-то действительно непростой (сколько бы ни трубили перед игрой о том, что он удобен - исходя тупо из цифр, которые всего лишь цифры). Но никак не более того.

Да, им однозначно повезло на 54-й минуте, когда сравняли счет. Мяч после нескольких нелепых рикошетов оказался в распоряжении Исмаили, словно на блюдечке с голубой каемочкой. Но где мы были после этого? А ведь уже к тому времени, по совокупности моментов, Албания заслуживала победы.

Пресловутый лев матча играл в красном. И там таки-было из кого выбирать. Лично я, после некоторых раздумий, отдал бы предпочтение Асани. Дело не только в судьбоносном голе, он проявил себя ярче всех в решающие полчаса. А в принципе, не менее заметны были Исмаили и Манай.

В составе Украины больше запомнился Цыганков - участник трех эпизодов из пяти, наблюдавшихся у ворот соперника. И все они произошли в течение какой-то четверти часа. На 42-й - он бросил в прорыв Яремчука, через две минуты навесил с углового на Бражко, а на 56-й - тот же Исмаили встал на пути мяча, направленного им в створ.

Любопытно, что все эти шансы мы имели при ничейном счете.

Как зритель, я недоволен телекомментаторами. Это замечательно и даже весьма символично, что они служат в ЗСУ. Но само по себе не является признаком профессионализма в данном конкретном случае. На мой взгляд, один ощутимо сдал свои позиции, а второй еще на Евро комментировал слишком поверхностно.

Вот и вчера сложилось впечатление, что за усиленно изображаемым “в курсе дела, плавали - знаем” порой просматривался банальный дилетантизм. Нет, в общих чертах предмет они, конечно, знают. Но не мешало бы со знанием этого самого дела рассказать и о происходящем на поле. И, разумеется, не с точки зрения болельщика.

Вишенка на торте - гол Украины. Помимо восторгов в адрес забившего его Конопли, мы так и не услышали ни-че-го. Хотя бы даже простого упоминания других участников комбинации - Судакова и Миколенко. Ну, это же элементарно, Ватсон! Ей-богу, без какой-либо предвзятости, но ту же УПЛ нам комментируют солиднее.

Теперь Чехия, говорите? Знаете, я, пожалуй, промолчу. Хотя тот же Кварцяный предполагал, что второй матч мы сыграем лучше. Совсем не исключаю. И все же как-то не покидает ощущение того, что это был не провал. Провал был с Румынией. Сдается мне, джентльмены, что это был уже кризис. А он обычно приходит надолго…