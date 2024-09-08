"Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча сине-желтых против Албании (1:2) в 1-м туре Лиги наций.

- Йожеф Йожефович, сборная Украины впервые в истории проиграла Албании. Что можете сказать о матче?

- Мне стыдно и больно за игру сборной Украины! Я из-за них не спал вчера! Пол ночи ходил туда-сюда, переживал! Не ожидал такого.

Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд! А то, как послушаешь, то Шапаренко чуть ли не в "Реале", Судаков в "Ювентусе", Ванат в "Барселоне"! Ну куда им?! Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки!

Вчера в первом тайме Цыганков хотел остановить верховой мяч, а тот от него отскочил на несколько метров. Ну елки-палки! И это футболист, который играет в Ла Лиге, что тогда о других говорить.

- Почему наша сборная перекатывает мяч и не создает опасных моментов?

- Я не понимаю, что это за футбол! Ни одного удара по воротам в первом тайме, ни одной передачи вперед на обострение! Только играют вперед, то сразу брак. Что будет дальше? Как бы грустно это ни звучало, но сейчас такой уровень наших футболистов. Албания здорово выглядела по сравнению с нами.

- Есть ли в этом вина Реброва?

- Я не буду лезть к Реброву, потому что не знаю, как сейчас построен тренировочный процесс в сборной. Могу только сказать, что вчера наши футболисты показали, что они еще "молочные". Им будет тяжело переходить в Европу.

- Сильно ли сказалась на игре сборной потеря Мудрика и Довбика?

- Нет. С ними бы было то же самое. Ну что Мудрик? Скажите мне, где он? Мудрик уже два года в "Челси", а играет только на скамейке запасных. А Довбику повезло в "Жироне", потому что там были хорошие, скоростные фланги, которые снабжали его передачами. В "Роме" такого нет! Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.

Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от своего защитника. Он может только в середине играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, делал обманные движения.

- Через три дня мы играем с Чехией. Чего ждете от этого матча?

- Ничего хорошего я не жду. Чехия - лучшая команда, чем Албания, еще и дома играют. Пусть игроки и тренерский штаб сборной не думают, что я критикую. Это боль моего сердца. Я играл в хороший футбол, тренировал. Моя сборная на равных играла против Франции, Германии, Португалии, а сейчас... Я болею за футбол всей душой, поэтому могу высказывать свое мнение. Мне не нравится, как сегодня играют наши футболисты.

Я не могу отойти от матча с Албанией, поэтому игру с Чехией смотреть не буду. Нервов не хватит!

- Как думаете, в матче с Чехией будет ротация?

- Думаю, Ребров поменяет полсостава. Мы не настолько сильны физически, чтобы отойти за двое суток.