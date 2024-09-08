Микитин: Поединок с Албанией еще раз подтвердил, что для нас переиграть соперника, который плотно обороняется - проблематично

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин дал свою оценку выступлению сборной Украины в матче против Албании (1:2) в рамках 1-го тура Лиги наций.

- Знаете, есть разочарование не только от результата. К сожалению, есть недовольство и той игрой, которую продемонстрировали украинцы. Вчерашний поединок еще раз подтвердил, что для нас переиграть соперника, который плотно обороняется - проблематично.

- После финального свистка наставник албанцев отметил, что его подопечные переиграли визави тактически.

- Это уже вопрос к тренерскому штабу украинцев. Реальность такова, что наши нехитрые комбинации при позиционном наступлении легко разгадывались албанцами. В конце концов, на что можно надеяться, когда первый удар по воротам гостей наши нанесли лишь перед перерывом.

- На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров едва ли не впервые за время работы со сборной отметил, что его подопечные действовали слабо, особенно досталось защитникам.

- Наступаем на те же грабли. По правде, проблемы в игре сборной были, прежде всего, от беспомощности игроков средней линии: потерялся Судаков, часто ошибался Бражко, не хватало агрессии Цыганкову. Пытался обострить ситуацию у чужих владений Кабаев, но ведь именно он банально не успел за своим игроком, когда гости забивали во второй раз. Ну, а наша игра при стандартах у своих ворот, это вообще - катастрофа. Гости почему-то регулярно оказывались в одиночестве и в нескольких эпизодах просто простили украинцев за безалаберность.

- На Ваш взгляд, если бы на поле были Мудрик и Довбык, то можно надеяться, что поединок сложился бы иначе?

- Вряд ли. Они действуют в таком же стиле, что и Кабаев, Яремчук, поэтому какой-то разницы не было. Потому что, повторяю, вчера наши крайние защитники были малоактивны, а полузащитникам не хватало креатива, пасов вразрез. Поэтому и находился Яремчук на голодном пайке.

- На очереди у украинцев поединок с чехами, которые после разгрома от грузин в родных стенах постараются реабилитироваться.

- Если откровенно, то не ожидал такого провала от чехов в Тбилиси, в конце концов, и наши - разочаровали. Поэтому послезавтра в Праге будет финал. Обеим сборным отступать некуда. У чехов - высокорослая команда и интересно, как наши сыграют на "втором этаже". Остается надеяться, что при открытом футболе у украинцев будет больше пространства для проведения уязвимых атак.