Бывший игрок сборной Украины – о команде Реброва: Ни коллективной игры, ни индивидуального качества

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин прокомментировал для UA-Футбол поединок сборных Украины и Албании, закончившийся поражением подопечных Сергея Реброва 1:2.

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Напомним, что это был первый тур в группе 1 Дивизиона В Лиги наций. Следующий свой матч Украины сыграет против сборной Чехии.

- Хотелось бы сказать, что заслуженная победа сборной Украины, но… можно констатировать, что заслуженная и не случайная победа сборной Албании. Согласны?

- Игра была ожидаема. От наших футболистов хотелось увидеть совсем другое. Да, был хороший контроль мяча, но не более того. За первые 45 минут не было ударов, и только перед перерывом, мы увидели первый удар, когда Яремчук обострил атаку. Соперник глубоко садился, и надо было искать моменты для ударов, но их не было. Были попытки играть через фланг с подачами в штрафную, но защитники албанцев легко справлялись с навесами. В таком ключе прошел первый тайм.

- В первом тайме албанцы все перекрыли, не позволив ничего сделать у своих ворот. Но при этом сами создали три голевых момента, из которых могли бы реализовать хоть один.

- Да, сборная Албании построили игру так, чтобы лишить пространства наших игроков и оставить одного нападающего Яремчука, которого не было видно. Как я сказал, всего один момент для форварда – это мало. Нужно заметить, этот момент возник, когда в защите образовалось пространство. Соперник в обороне действовал очень грамотно, насытил зоны возле ворот большим количеством игроков, быстро после атак отходил за линию мяча, чем создал трудности для проникновения в штрафную.

- По индивидуальным качествам сборная Украины сильнее, а вот в коллективном плане оказалась слабее, не так ли?

- Можно согласиться, но по счету мы уступили. Футбол – это коллективная игра, где в сложных моментах проявляются индивидуальные качества. Ни того, ни другого, у нас к сожалению, не было.

- После 0:3 с румынами, нельзя сказать, что игроки вышли на игру, недооценив соперника. Чего не хватило, чтобы добить победу? Характера, спортивной злости?

- Первый тайм наши провели слабо, а в начале второго вышли на поле и начали играть более агрессивно. Как результат – забитый мяч, и ударов стало больше, и совсем пошла другая игра. Плохо, что забили и сбавили темп, сразу же пропустили, позволив сопернику почувствовать уверенность. И еще во втором тайме неслаженно играли при стандартах у своих ворот. Практически проиграли много единоборств и воздушных дулей. В этом компоненте еще много работы.

- Мы много говорим о сборной Албании. В физическом плане команда выглядела хорошо?

- Албания заслужила победу, организация игры в обороне была на самом высоком уровне. При четких действиях в обороне выходили в опасные контратаки. В этом матче у них все получилось. Сыграли здорово, использовали свои моменты.

- Как вам дебют Кабаева в этом матче?

- Прошел на хорошем уровне. В первом тайме действовал агрессивно и достаточно уверенно. Правда, иногда спешил с подачей в штрафную, можно было придержать мяч, чтобы больше игроков успевали насытить штрафную соперника. Но в целом дебют удачный.

- Через два дня игра против сборной Чехии. После того, как Грузия "вынесла" чехов 4:1, раненный зверь в двойне опасен.

- Нужно с первых минут играть агрессивно. Не так как против Албании, соперник сел глубоко, мы мяч катаем, убаюкиваем сами себя, а потом не можем встрепенуться после спячки. Будем надеться, что игроки реабилитируются за поражение, и порадуют украинских поклонников футбола.

Владимир Микитин играл за сборную Украины в период 1998-1999 годов. В его активе – тринадцать матчей за главную команду страны.