Иван Шарий: Поражение от Албании – звоночек для Реброва

Вчера в Праге сборная Украины начала выступления в розыгрыше Лиги наций-2024/2025. Ее соперником в первом туре была национальная команда Албании, во встрече с которой сине-желтые потерпели фиаско – 1:2.

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Впечатлениями о неудачном старте подопечных Сергея Реброва с корреспондентом UA-Футбол откровенно поделился известный в прошлом нападающий полтавского "Колоса"/"Ворсклы", запорожского "Металлурга", одесского "Черноморца" и винницкой "Нивы" Иван Шарий.

– Я скажу так: неприятно проигрывать стартовые матчи, особенно в таких турнирах, как Лига наций, – убежден специалист. – Это звоночек Сергею Реброву. Поражение от албанцев, похоже, говорит и об отношении к своим обязанностям со стороны футболистов: и чемпионат Европы для них уже не раздражитель, и Лига наций тоже. Следовательно, я никак не могу понять: вроде бы в сборной Украины собраны все играющие люди, большое количество которых выступает в Европе в довольно сильных национальных чемпионатах, но на самом старте нового турнира она проигрывает Албании. Да, албанская сборная в общем-то неплохая команда, и во вчерашнем поединке она хорошо сыграла. Однако это не Испания, Италия, Франция или Англия. Как-то случается, что против таких сильных сборных мы выходим и пыхтим, а вот Албании проигрываем. Затем нашу сборную ждут поединки с Чехией, Грузией, так что хоть бы еще и им не проиграть. А позже чтобы не начать опускаться и дальше, уступая, скажем, условным Болгарии или Латвии (при всем к ним уважении).

- Как думаете, что может изменить ситуацию к лучшему?

– Нужно делать какие-то выводы. Когда ребята приезжают в расположение национальной сборной, это означает, что они обязаны защищать честь страны. Следовательно, выкладываться в каждом матче максимально. Даже играя с Албанией или любой другой национальной командой нужно всегда уважать соперника.

- Многие думали, что после злополучного поединка с Румынией (0:3) на чемпионате Европы-2024 нашей сборной сделаны выводы…

– Ага… Оказывается, сделаны, но не совсем. Что поделаешь: имеем то, что имеем.

– И как теперь Сергею Реброву достучаться до сознания своих подопечных?

- Через два дня нашу сборную ждет очередной поединок в Лиге наций – с чехами. Нужно выходить на поле и реабилитироваться. А для этого нужна только победа. Чехия – хорошая команда, однако с любым соперником можно играть и выигрывать. Получив три очка можно двигаться дальше.

- Накануне сборная Чехии встречалась на выезде с Грузией, уступившей с большим счетом 1:4.

- Ну вот видите, как можно за счет желания, самоотдачи и бойцовских качеств добиваться нужного результата! Сборная Грузии еще в финальной части европейского первенства проявила себя с лучшей стороны, отчаянно сражаясь в каждом матче с первой до последней минуты. Так что победа грузин над чехами вполне заслужена. Сборной Украины ничего другого в нынешней ситуации не остается, как обыгрывать ближайшего соперника и идти дальше к поставленной цели. Все неудачи исправляются только победами.

- Выходит, что невольно сборная Грузии выступает в качестве наглядного примера для нашей сборной…

– Это точно! Не могу с этим не согласиться. Грузины еще с чемпионата Европы своей игрой и отношением к делу влюбили в себя многих поклонников футбола. Они бились и выкладывались на каждом квадратном метре в поединках против любого соперника, причем делали это на сто процентов. Вот так и нашим футболистам нужно. А только за счет фамилий и названий клубов, за которые они сейчас играют, далеко не дойдешь. Свою способность нужно доказывать изо дня в день, от матча к матчу. И как я уже говорил выше, с уважением относиться к любому сопернику. Ведь даже частичная недооценка всегда вылезает боком. Хотя в данном случае, возможно, дело не в недооценке соперника, а в том, что албанцы выглядели лучше наших футболистов.