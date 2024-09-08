Леоненко: Это не провал, а наш уровень. Судаков и Шапаренко точно подешевеют. Лучше пусть будет тактика на контратаках

Виктор Леоненко обеспокоен тем, что сборная ничего не создает у чужих ворот.

"Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает!

Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву нужно искать проблему – почему нет моментов. Если нет моментов, значит игроки у нас не особенно хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это перекатывание.

Ребров должен помнить, как "Барселона" возила "Динамо" в наше время, но даже тогда у нас были моменты. А сейчас – ничего!"