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Леоненко: Это не провал, а наш уровень. Судаков и Шапаренко точно подешевеют. Лучше пусть будет тактика на контратаках
Экс-форвард Динамо – о неудачном старте в Лиге наций
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Виктор Леоненко обеспокоен тем, что сборная ничего не создает у чужих ворот.
"Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает!
Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву нужно искать проблему – почему нет моментов. Если нет моментов, значит игроки у нас не особенно хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это перекатывание.
Ребров должен помнить, как "Барселона" возила "Динамо" в наше время, но даже тогда у нас были моменты. А сейчас – ничего!"
"Я не собираюсь материть нашу сборную, но Реброву нужно делать выводы и думать, как создавать моменты. Нам нужно либо смелее играть, либо менять футболистов. Возможно, следует играть с двумя нападающими.
А то у нас куча полузащитников, а Судакова, Бражко и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и потому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют.
Говорили-говорили о том, чтобы не повторить результат с Румынией и в итоге 1:2 проиграли, а могли и с большим счетом уступить”, – отметил бывший нападающий.
Во втором туре "сине-желтые" сыграют с худшей командой квартета после первого матча – Чехией.
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