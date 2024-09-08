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Национальная сборная Украины

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Леоненко: Это не провал, а наш уровень. Судаков и Шапаренко точно подешевеют. Лучше пусть будет тактика на контратаках

Национальная сборная Украины
Обновлено

Экс-форвард Динамо – о неудачном старте в Лиге наций

Леоненко: Это не провал, а наш уровень. Судаков и Шапаренко точно подешевеют. Лучше пусть будет тактика на контратаках

скриншот youtube

Новина українською

Виктор Леоненко обеспокоен тем, что сборная ничего не создает у чужих ворот.

"Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает!

Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву нужно искать проблему – почему нет моментов. Если нет моментов, значит игроки у нас не особенно хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это перекатывание.

Ребров должен помнить, как "Барселона" возила "Динамо" в наше время, но даже тогда у нас были моменты. А сейчас – ничего!"

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"Я не собираюсь материть нашу сборную, но Реброву нужно делать выводы и думать, как создавать моменты. Нам нужно либо смелее играть, либо менять футболистов. Возможно, следует играть с двумя нападающими.

А то у нас куча полузащитников, а Судакова, Бражко и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и потому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют.

Говорили-говорили о том, чтобы не повторить результат с Румынией и в итоге 1:2 проиграли, а могли и с большим счетом уступить”, – отметил бывший нападающий.

Во втором туре "сине-желтые" сыграют с худшей командой квартета после первого матча – Чехией.

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Виктор Леоненко
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
08.09.2024 в 21:16
Игроки объективно намного сильнее, чем у албанцев или румынов. То, что проблемы с организацией игры - вопрос к тренеру.
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Комментарии 4
Джим Слэйд (Харьков)
08.09.2024 в 21:16
Игроки объективно намного сильнее, чем у албанцев или румынов. То, что проблемы с организацией игры - вопрос к тренеру.
Ответить
0
1
ding31
08.09.2024 в 20:56
Походу Судакова постигнет участь Коваленко.
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1
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.09.2024 в 20:19
Правий, Вітьок...нажаль..
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2
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nivroku (Odessa)
08.09.2024 в 20:20
Бо в футболі шарить, на відміну від його критиків.
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